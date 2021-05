Veleno, la nuova attesissima serie: dove e come vederla

editato in: da

Tra le piatte distese della Bassa Modenese, dove piccoli borghi si dipanano tra infiniti labirinti di canali e campi coltivati, si sviluppa una storia che nulla ha da invidiare alle trame dei più famosi film horror. Con la differenza che questa è pura realtà, o quantomeno è ciò che si è ritenuto per lungo tempo. Veleno, la nuova serie tv targata Amazon Prime, racconta una vicenda drammatica dai risvolti non ancora del tutto chiariti.

Veleno è una docu-serie true-crime, ispirata all’omonimo libro di Pablo Trincia – il quale, nel frattempo, aveva trattato l’argomento anche in un famoso podcast. In cinque episodi carichi di pathos drammatico e atmosfere al limite dell’horror, la serie tv riporta a galla quella terribile storia riguardante una presunta setta satanica chiamata “I diavoli della Bassa Modenese”. Siamo nel 1997, e tre piccoli paesini di quest’area geografica (Mirandola, Finale Emilia e Massa Finalese) si trovano coinvolti in uno scandalo di proporzioni enormi.

Più di 20 persone sono state accusate di far parte di quella setta, che secondo alcune testimonianze avrebbe accolto tra i suoi accoliti numerosi pedofili colpevoli di aver praticato abusi e violenza su ben 16 bambini. La denuncia, partita proprio da una delle presunte piccole vittime, si è allargata a macchia d’olio e ha comportato l’intervento degli assistenti sociali, che hanno sottratto i bimbi alle loro famiglie – anch’esse accusate di aver preso parte ai riti satanici e alle violenze.

Dopo più di 20 anni di approfondite indagini e 5 processi, non sono mai emerse prove a dimostrazione delle durissime accuse. Veleno vuole dunque ripercorrere la vicenda, dando voce a tutti coloro che sono stati coinvolti nel fatto per affrontare il caso con lucidità e in maniera imparziale. Scritta e diretta da Hugo Berkeley, la docu-serie è stata prodotta da Fremantle Italy ed è approdata su Amazon Prime Video il 25 maggio 2021 e ha raccolto subito moltissimi consensi tra il pubblico.

Per vederla, è necessario avere un abbonamento ad Amazon Prime: i clienti potranno seguire i cinque episodi di Veleno tramite l’app Prime Video disponibile su computer e dispositivi mobili, ma anche su smart tv, Apple TV, console di gioco, Chromecast e Vodafone TV. È possibile inoltre scaricare i vari episodi per poterli vedere offline, in maniera del tutto gratuita.