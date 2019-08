Veera Kinnunen e Osvaldo innamorati su Instagram: la reazione di Oradei

editato in: da

Da settimane ormai non si parla d’altro che del triangolo amoroso fra Veera Kinnunen, Dani Osvaldo e Stefano Oradei.

I due ballerini si sono detti addio dopo undici anni d’amore e sembra che dietro la rottura ci sia proprio l’ex calciatore. Vera e Dani infatti sono usciti allo scoperto su Instagram qualche settimana dopo la fine di Ballando con le Stelle, pubblicando la foto di un bacio che lasciava poco spazio ai dubbi.

Quando Ballando andava ancora in onda, si era parlato spesso di una possibile relazione fra Osvaldo e la Kinnunen, ma soprattutto della gelosia di Oradei, immortalato durante un litigio acceso con la compagnia. La sua reazione molto forte era stata criticata in diretta tv da Milly Carlucci che aveva chiesto a Stefano di chiedere scusa a Veera di fronte ai telespettatori.

A quanto pare però Oradei aveva ragione. Non a caso poco dopo la fine dello show fra la Kinnune e Osvaldo è scoppiata la passione. L’ultimo post condiviso dalla coppia li ritrae in un giardino, abbracciati e felici. In tanti hanno criticato il comportamento della ballerina e del calciatore, mentre altri sono pronti a sostenerli.

Stefano è sempre rimasto in silenzio, ma a sorpresa la sua risposta alle polemiche arriva direttamente da Instagram e ha il sapore di una vendetta. Il ballerino infatti ha condiviso uno scatto in cui appare bellissimo al mare, annunciando l’inizio delle vacanze.

“Tra 19 ore 20 min e 37 secondi circa posso dire di essere in vacanza – ha scritto -. Mare arrivo. Can’t wait”. Moltissimi follower hanno commentato la foto, facendo i complimenti a Oradei per il suo fisico, ma anche per la sua bravura a Ballando e per la grande dignità con cui ha affrontato i gossip delle ultime settimane.

Una marea d’amore a cui Stefano ha risposto con eguale entusiasmo. Il ballerino infatti ha riservato una risposta a tutti i commenti, dimostrando come il sostegno del pubblico sia fondamentale per lui. Faccine sorridenti e muscoli, Oradei è apparso sereno e felice per l’arrivo delle ferie, perché forse la vendetta migliore verso chi ci ha fatto soffrire è proprio la nostra felicità.