Veera Kinnunen, gli auguri di compleanno sui social: il gesto di Oradei

Veera Kinnunen ha compiuto 34 anni: la ballerina scandinava di Ballando con le stelle ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto, ricevendo tantissimi auguri da follower e amici.

Sotto la foto una didascalia che lascia poco spazio all’interpretazione, e che si riferisce all’anno appena concluso:

Stasera sarà il mio capodanno vero… A mezzanotte si festeggia l’anno nuovo. Grazie a tutti voi che avete fatto parte dell’anno passato, un anno indimenticabile sicuramente, e grazie in anticipo a chi farà parte dell’anno nuovo. Much Love.

Un anno turbolento quello trascorso dalla ballerina, che ha chiuso la love story con Dani Osvaldo, nata proprio durante il programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle, tra un allenamento e un’esibizione.

La fine di questa relazione sarebbe stata abbastanza dolorosa per Veera, perché l’ex calciatore si sarebbe subito consolato con una modella di origini latine che vive in Europa da tempo.

Prima di lui, però, la Kinnunen aveva chiuso un’altra storia, molto più importante e durata ben undici anni, quella con il collega Stefano Oradei: in tanti avevano pensato che lo avesse tradito proprio con Osvaldo, ma i due hanno sempre negato che la loro storia fosse iniziata quando lei era ancora impegnata con il collega.

Poco tempo fa, in un’intervista alla trasmissione ItaliaSì, la ballerina scandinava aveva raccontato la sua versione dei fatti, sostenendo che la lunga storia d’amore con Oradei era già finita quando si era innamorata dell’ex calciatore argentino.

Oggi i rapporti tra i due sono più distesi, tanto che nella nuova edizione dello show di Milly Carlucci i due ex hanno scelto di lavorare nuovamente insieme.

Ma agli occhi dei follower più attenti non è sfuggito un dettaglio: Stefano Oradei non ha commentato l’ultimo scatto dell’ex compagna, neanche per un semplice augurio. Nelle ultime ore ha pubblicato una sua foto, in bianco e nero, forse una frecciatina alla ballerina:

Il regalo più bello è la vita e l’entusiasmo con il quale la vivi… Siamo mega super fortunati, un mondo tutto da scoprire e da vivere… Regaliamoci momenti magici ogni giorno… a me piace regalare emozioni e vivere l’istinto.

Un capitolo definitivamente chiuso quello con Stefano Oradei, che nonostante tutto ha difeso più volte la Kinnunen dalle critiche, affermando che la loro relazione era in crisi prima dell’arrivo di Osvaldo, anche se, com’è ovvio, dopo tanti anni di relazione, non ha mai fatto mistero della sua amarezza.