Vasco Rossi si è infortunato, l’annuncio social: “Per fortuna niente di grave”

Vasco Rossi, le 10 frasi più belle delle sue canzoni

“Voglio una vita spericolata”, recita una delle sue canzoni più famose di sempre. E sembra proprio che Vasco Rossi prenda alla lettera le sue parole: inarrestabile, porta il suoi 69 anni (compiuti lo scorso febbraio) con una carica e un’energia davvero invidiabili, senza smettere di calcare i palcoscenici di tutta Italia.

Ma questa volta dovrà fermarsi per un po’. Come ha rivelato lui stesso su Instagram, il rocker d’Italia ha avuto un piccolo incidente in bicicletta che gli ha provocato una lussazione della spalla. “Per fortuna niente di grave”, ha tenuto a precisare per tranquillizzare i fan, ma pur sempre una bella gatta da pelare. “Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi”, ha poi ironizzato come del resto è nelle sue corde, sdrammatizzando per un momento sulla spiacevole notizia.

Le parole di Vasco Rossi accompagnano una fotografia del cantante, in cui si mostra sorridente con uno dei suoi immancabili cappellini, braccio fasciato dal tutore e una mano che fa un gesto rock (o forse scaramantico). Era inevitabile che la notizia giungesse alle orecchie di centinaia (di migliaia) di persone nel giro di poco tempo e su Instagram i fan si sono letteralmente scatenati per esprimere il proprio dispiacere per l’accaduto.

Basta scorrere i commenti per scorgere quelli di molti volti noti del mondo della musica (e non solo) come Fiorella Mannoia, Emma Marrone e Francesco Renga, e ancora la giornalista e conduttrice Daria Bignardi, Naike Rivelli e l’attrice Irene Ferri.

Del resto il cantautore è molto attivo sui social e non perde mai occasione per condividere contenuti con i suoi tanti follower, come quelli dedicati a Valentino Rossi dopo l’annuncio del suo ritiro dalla Moto GP. I due sono amici di lunga data e Vasco gli ha scritto una lunga dedica in cui ne tesse le lodi: “Diventammo amici nel ‘96, lui aveva già iniziato a vincere mondiali nelle 125, avrà avuto sì e no 16 anni. Con lui in pista era sempre uno spettacolo guardare la gara. Fenomeno più unico che raro…Valentino resta in giro…Il circuito adesso metterà alla prova i giovani che cresceranno con lui…C’è una nuova avventura che lo aspetta…Wiva Valentino Rossi. Il campione di tutti i tempi… in una parola: il migliore!”.