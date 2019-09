Chi è Vanessa Scalera, la protagonista della fiction Imma Tataranni

editato in: da

Vanessa Scalera è Imma Tataranni, la vulcanica sostituto procuratore materana uscita dalla penna di Mariolina Venezia, che dal 22 settembre inchioda davanti alla tv gli spettatori di Rai Uno.

Un personaggio pieno di carattere quello di Imma Tataranni: ostinata, ironica, ‘dura’ quando serve, donna forte sul lavoro e nella vita privata che, sin dal suo esordio, ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori.

A vestire i suoi panni è un attrice dal lungo curriculum che si cala perfettamente nella parte della grintosa magistrata: Vanessa Scalera.

Salentina, classe 1977, la Scalera approda a un ruolo che già la sta rendendo popolare dopo molti anni di gavetta e lavor, tra teatro, set cinematografici, ma anche in importanti produzioni tv.

Ha lavorato, negli anni, con nomi del calibro di Marco Bellocchio, Michele Placido, Nanni Moretti e Marco Tullio Giordana.

Diretta da Giordana è stata protagonista del film tv Lea, sulla coraggiosa Lea Garofalo, testimone di giustizia assassinata dalla ‘ndragheta. La sua intensa interpretazione della protagonista ha commosso gli spettatori, ma chi sdegue a tv la ricorderà anche per le sue partecipazioni a Squadra Antimafia e, più recentemente, nella serie L’Aquila- Grandi Speranze.

Imma Tataranni però, è davvero la sua grande occasione. La serie, al suo esordio, è andata benissimo e per la Scalera si prevede un picco di popolarità.

“Non so cosa accadrà, ma a tutti gli attori, dopo anni e tanti sforzi, fa piacere ottenere un minimo di popolarità. Che se arriva a 20 anni può forse destabilizzare, ma alla mia età, con la maturità, le esperienze di lavoro e di vita e i sacrifici fatti, non può che farmi felice.” ha raccontato lei in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni pronta a raccogliere i frutti meritati di tanti anni di lavoro.

Salentina di Mesagne, Vanessa Scalera ha lasciato presto la Puglia per inseguire il sogno della recitazione che coltiva sin da quando, da bambina recitava, poesie e giocava imitando il suo mito Adriano Celentano. Il suo debutto in teatro avviene all’età di 20 anni al fianco di Johnny Dorelli e da lì, Vanessa Scalera, non si è più fermata inanellando importanti ruoli ed esperienze che l’hanno portata, alla fine, ad essere scelta per il ruolo del sostituto procuratore materano.

Per l’accento, lei pugliese si è fatta guidare da una coach, mentre, girando la fiction ha raccontato di essersi innamorata della città dei sassi, che descrive come ‘una città magica’.