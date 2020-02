Vanessa Incontrada trionfa in tv: il gesto di Rossano Laurini su Instagram

editato in: da

Vanessa Incontrada: dal compagno Rossano Laurini alle fiction

Vanessa Incontrada trionfa in tv e il compagno Rossano Laurini fa un gesto dolce per lei su Instagram. Bella, talentuosa e amatissima, l’attrice è riuscita, ancora una volta, a cogliere nel segno, grazie alle sue numerose qualità. Prima ha stregato il pubblico di Domenica In grazie a una bella intervista rilasciata a Mara Venier, poi ha appassionato con la fiction Come una madre.

Dopo la mancata partecipazione al Festival di Sanremo, dove in tanti l’avrebbero voluta vedere sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus, Vanessa è tornata in tv più in forma che mai. In molti hanno commentato la sua chiacchierata con la Venier, colpiti dal suo fascino e dalla grande bellezza. La Incontrada piace, sia uomini che donne, e unisce i telespettatori con una bravura innegabile.

Dietro il suo successo non c’è solo tanto studio, ma anche una serenità che Vanessa è riuscita a raggiungere grazie all’uomo della sua vita: Rossano Laurini. Un amore da favola, segnato inizialmente dalle difficoltà, ma splendido, che le dà grande forza. Non a caso l’imprenditore è sempre accanto all’attrice. Era fra il pubblico durante le puntate di 20 anni che siamo italiani, lo show condotto con Gigi D’Alessio ed era accanto a lei anche in occasione del debutto della fiction Come una madre.

Si tratta di un lavoro a cui la Incontrada tiene molto e che ha presentato alla Venier a poche ore dalla messa in onda della prima puntata. Nelle Stories di Instagram, l’imprenditore toscano ha condiviso l’ingresso negli studi di Domenica In dell’attrice. “Che meraviglia”, si legge accanto al video in cui Vanessa, sorridente e stupenda, saluta Mara. Un gesto dolcissimo, l’ennesimo, che ha emozionato molto i fan.

“Quando torno a casa dopo le riprese di un film, ho bisogno di un po’ di tempo per riappropriarmi dei miei odori, dei miei sapori – ha svelato Vanessa, reduce da un viaggio di due settimane con la famiglia -. Ogni anno mi ritaglio due settimane per poter stare con mio marito e mio figlio. Ho bisogno di stare con loro e di vivermeli a 360 gradi”.