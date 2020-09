Vanessa Incontrada trionfa ai Seat Music Awards e Sanremo 2021 è sempre più vicino

editato in: da

Seat Music Awards 2020: Vanessa Incontrada, Carlo Conti e le super star

Vanessa Incontrada e Carlo Conti fanno furore coi Seat Music Awards. C’era d’aspettarselo visto il successo dello scorso anno. La kermesse canora funziona in televisione, il prossimo appuntamento su Rai 1 sarà per la serata finale il 5 settembre.

E così la bella Vanessa e Carlo hanno ottenuto ben il 22,2% di share, raggiungendo di media i 4 milioni di telespettatori: un vero e proprio trionfo. In pratica i Seat Music Awards hanno sbaragliato la concorrenza, attestandosi a trasmissione più vista della serata con un ampio margine su tutti gli altri programmi.

Merito senz’altro della coppia televisiva più simpatica del momento e della bellezza travolgente della Incontrada che ha incantato tutti con uno splendido abito nero. E come lei stessa ha svelato su Instagram poco prima della serata, non ha impiegato molto a mettersi in ghingheri visto che a poche ore dal debutto era ancora in pigiama e ciabatte.

Dunque, un ottimo inizio per la kermesse musicale che ha visto alternarsi sul palco tanti super ospiti, come Claudio Baglioni, Emma Marrone, Biagio Antonacci, Alessandra Amoroso, Tiziano Ferro, Ligabue, Gianna Nannini, Zucchero, Andrea Bocelli ed Elisa, Riccardo Cocciante, Fiorella Mannoia, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Gianni Morandi ed Eros Ramazzotti. Lo show prosegue fino a sabato con altri big della musica, ma solo l’ultima serata sarà trasmessa in tv. E sono attese altre scintille.

Intanto per Vanessa questo successo sembra un banco di prova per Sanremo 2021. Infatti, ultimamente sono circolate diverse voci che voglio l’attrice e conduttrice spagnola al fianco di Amadeus e Fiorello al prossimo Festival. E proprio il presentatore dei Soliti ignoti era presente all’Arena di Verona. Carlo Conti ha promosso la candidatura della sua partner professionale, lanciando un non troppo velato suggerimento ad Amadeus. Quest’ultimo infatti, salendo sul palco, ha affermato che avrebbe voluto abbracciare la Incontrada, ma dovrà aspettare la fine della pandemia. E prontamente Conti gli ha suggerito: “Potrai farlo a Sanremo”. A quel punto è intervenuta la bella Vanessa che ha messo fine al siparietto con un ironico: “Ma smettila”, indirizzato a Carlo.

Moltissimi i complimenti sul profilo Instagram della conduttrice, anche da Mara Venier. Vanessa Incontrada è uno dei volti più amati della tv e qualcuno le scrive: “Bellissima ! Sei Una donna che stimo tantissimo ! Bella sorridente genuina e vera ! Viva la vita !”