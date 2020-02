Vanessa Incontrada trionfa con Non c’è campo. E su Instagram è sempre più bella

editato in: da

Vanessa Incontrada: dal compagno Rossano Laurini alle fiction

Vanessa Incontrada è imbattibile. Su Rai 1 viene trasmesso il film Non c’è campo con lei protagonista ed è un trionfo.

Il film con la Incontrada ottiene il 14,3% di share, inchiodando al piccolo schermo 3.513.000 di spettatori e così si aggiudica la medaglia d’oro del programma più visto in prima serata, battendo Gerry Scotti col suo Chi vuol essere milionario? che si ferma all’11%.

Un’altra grande soddisfazione televisiva per Vanessa che sta collezionando un successo televisivo dietro l’altro, prima con la fiction Come una madre e poi col film I nostri figli, accanto a Giorgio Pasotti.

E mentre in tv e in teatro conquista il pubblico con la sua bravura, su Instagram incanta i fan con la sua bellezza. Basta un sorriso per mandare in visibilio i follower. Un selfie in bianco e nero provoca una pioggia di commenti in cui l’aggettivo più usato per descriverla è “bellissima”.

La Incontrada catalizza con la sua energia. Qualcuno scrive: “Vane che sorriso meraviglioso…fai luce”. E altri fanno eco: “La gioia di vivere in una foto”. Ancora: “Il tuo sorriso illumina anche i giorni bui.!” “Sei bellissima…la freschezza di una ragazzina”.

Un vero e proprio riscatto per Vanessa che non sempre ha vissuto momenti felici. In una recente intervista a DiPiùTV non ha nascosto di aver molto sofferto per essere stata messa da parte durante e dopo la gravidanza a causa del suo peso: “Quando ero incinta sono stata attaccata perché ero grassa. Ho sofferto molto per le critiche, ma oggi sono più forte e voglio dire alle donne: La perfezione non esiste!“.

Ma l’Incontrada ha saputo reagire a questa esperienza negativa e ha deciso di creare abiti che facessero sentire bene le donne: “Quando disegno un vestito cerco di ispirarmi a qualcosa che ho molto a cuore: voglio sentirmi bene e far sentire bene le altre persone”.

Di sicuro Vanessa fa sentire bene le persone anche coi suoi film e con la sua bellezza naturale che la fa essere una donna come noi che tra l’altro ha saputo rimboccarsi le maniche quando sembrava che non ci fosse più spazio per lei come attrice e presentatrice. Non è stato facile, ma ha dimostrato ampiamente a tutti quanto vale. Un vero insegnamento di vita.