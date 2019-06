Vanessa Incontrada trionfa: annienta le critiche e Mara Venier applaude su Instagram

editato in: da

Vanessa Incontrada: dal compagno Rossano Laurini alle fiction

Vanessa Incontrada incassa un altro grande successo durante la seconda serata dei Seat Music Awards su Rai 1.

L’attrice spagnola affascina con uno splendido abito nero dallo scollo vertiginoso, che sottolinea le sue curve sinuose. La Incontrada, che non si è mai piegata di fronte a chi la bullizzava per il suo peso, si è presa la sua rivincita.

Vanessa, non solo ha messo a tacere le critiche inutili già nella prima serata dello show, ma ha ottenuto il plauso del suo pubblico e dei social che hanno soffocato i giudizi pretestuosi degli hater che finalmente sono stati messi al bando.

La Incontrada piace sempre più e nella conduzione con Carlo Conte è perfetta. Durante lo spettacolo, si è perfino lasciata andare, non nascondendo la sua ammirazione per Il Volo. Ai tre ragazzi ha consigliato di dedicarsi al cinema. E Gianluca Ginoble con la sua possente voce l’ha definita “hermosa“, ossia bella in spagnolo. Lei allora ha replicato: “Sei molto… Ora te magno! Sei proprio tenebroso…” A quel punto è intervenuto il presentatore mettendo fine al divertente scambio di battute prima che potesse scivolare su un terreno pericolo.

Vanessa piace sempre più. Sul suo profilo Instagram ringrazia Conte e il suo pubblico: “Amo il vostro amore” e ottiene gli applausi di Mara Venier. Mentre i follower si sciolgono in complimenti:

Stupenda ! Ti ho guardata volentieri ieri sera … (io guardo pochissimo la tv) eri bellissima, elegante, femminile ! Sei una musa

E ancora:

Brava, bella, simpatica, vera in un mondo di plastica… I tuoi capelli 😍 le tue lentiggini 😍 è veramente bello guardare in tv una persona vera e sempre sorridente! Complimenti Vanessa

E poi: