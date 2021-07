Vanessa Incontrada torna con i Seat Music Awards: dove e quando vederli in tv

editato in: da

Vanessa Incontrada, splendida modella curvy

Vanessa Incontrada condurrà la nuova edizione dei Seat Music Awards, ancora una volta insieme a Carlo Conti e al cantautore Nek nella spettacolare cornice dell’Arena di Verona. Un progetto importante che l’ha vista già protagonista nel 2020 e che si aggiunge al già ben nutrito curriculum artistico dell’attrice, modella e conduttrice di origine catalana. Ma soprattutto che regalerà a noi telespettatori tre appuntamenti con i grandi successi italiani dell’anno.

Il 2021 è sicuramente l’anno della ripartenza, lo è per noi ma soprattutto per gli artisti e i lavoratori dello spettacolo, costretti a uno stop forzato. Alla pandemia hanno fatto da contraltare delle (necessarie) restrizioni e ci è toccato ascoltare la musica in cuffia, rinunciando all’ebbrezza del palco e dei concerti.

La nuova edizione dei Seat Music Awards ha, dunque, un valore aggiunto e torna a essere punto di riferimento nel panorama musicale nazionale. La speciale annata 2020 è stata interamente dedicata ai lavoratori del mondo dello spettacolo, ai quali gli organizzatori hanno deciso di devolvere i proventi raccolti nel corso delle serate. Il ricavato complessivo è confluito nel fondo COVID 19 – Sosteniamo la musica di Music Innovation Hub, promosso dalla Federazione Industria Musicale Italiana con il supporto di Spotify.

Vanessa Incontrada e Carlo Conti condurranno i due appuntamenti centrali dei Seat Music Awards 2021, giovedì 9 e venerdì 10 settembre in prima serata su Rai 1. Al cantante Nek spetta, invece, il terzo appuntamento della kermesse con lo speciale Seat Music Awards – Disco Estate che andrà in onda domenica 12 settembre a partire dalle 16, sempre su Rai 1.

Lo scorso anno ad animare l’Arena di Verona sono stati grandi artisti del calibro di Zucchero, Alessandra Amoroso, Antonello Venditti, Claudio Baglioni, Emma, Gianni Morandi ed Eros Ramazzotti. Non è stata ancora svelata la scaletta di questa nuova edizione, ma di certo sarà un appuntamento all’insegna della bella musica e dell’intrattenimento.

Dunque vedremo Vanessa Incontrada in tv a settembre per i Seat Music Awards 2021, un gradito ritorno per una delle artiste più amate di sempre. Ma in queste ore è trapelata un’altra splendida notizia per i fan della Incontrada: nella prossima stagione televisiva tornerà a condurre Zelig al fianco di Claudio Bisio, in occasione dei 35 anni dello storico locale. Si è vociferato anche della possibile conduzione di Striscia la Notizia insieme ad Alessandro Siani, ma al momento non abbiamo nessuna conferma al riguardo.