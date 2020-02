Vanessa Incontrada svela un retroscena sulla sua fiction: “Ho fatto una cosa bruttissima”

editato in: da

Vanessa Incontrada: dal compagno Rossano Laurini alle fiction

Vanessa Incontrada si racconta e svela un retroscena molto particolare della fiction Come una madre. L’attrice è reduce dall’ennesimo successo, la serie tv i cui è protagonista infatti ha ottenuto ottimi ascolti e il pubblico si è già appassionato alla storia di Angela Graziani che, dopo aver perso un figlio, si ritrova a fuggire con due bambini appena conosciuti.

Una prova d’attrice inedita per la Incontrada che è mamma di Isal, nato dall’amore per Rossano Laurini. “Nessuno può immaginare cosa voglia dire perdere un figlio – ha spiegato a Sorrisi e Canzoni Tv -. Per me era impensabile recitare pensando a mio figlio Isal. Quindi per la prima volta ho reso la sofferenza grazie alla tecnica e non cercando il dolore dentro di me, anche per rispetto verso chi quel dolore inconcepibile lo ha vissuto davvero, come è successo a due mie amiche”.

La Incontrada sul set ha creato un ottimo rapporto con Tancredi Testa, 9 anni che interpreta il piccolo Bruno, e Crystal Deglaudi, 10 anni che veste i panni di Valentina. “Quando diventi madre, diventi più materna verso tutti – ha confessato -. Per esempio, su questo set avevo due bambini sempre con me e mi veniva spontaneo proteggerli quando giravamo scene complicate, anche se i genitori erano sempre presenti”.

Vanessa ha poi ricordato un aneddoto avvenuto sul set che la fa sentire ancora in colpa. L’attrice infatti durante una scena si è trovata a sgridare i due piccoli attori, ma si è subito pentita. “Un giorno ho dovuto fare una cosa bruttissima – ha detto -. Tancredi e Crystal dovevano girare una scena drammatica ma continuavano a ridere. Così, prima ho parlato con il regista Andrea Porporati e con i loro genitori. Quindi li ho sgridati in modo molto brusco e siamo riusciti a girare la scena. Mi sono sentita in colpa da morire. Poi gli ho spiegato perché lo avevo fatto”.