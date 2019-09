Vanessa Incontrada svela il suo lato privato su Instagram: dedica a Rossano Laurini

editato in: da

Vanessa Incontrada: dal compagno Rossano Laurini alle fiction

Vanessa Incontrada svela su Instagram tutto il suo amore per il compagno, Rossano Laurini.

L’attrice spagnola ha condiviso una foto di loro due teneramente abbracciati. Una immagine dolcissima per augurargli buon compleanno come commenta: “Semplicemente e con tutto il mio amore feliz cumpleaños mio Rossano”.

I follower dell’Incontrada semplicemente l’adorano, per quella sua naturalezza anche nel dichiarare tutto il suo amore a Laurini dal quale ha avuto il figlio Isal. I fan li trovano una coppia fantastica e si precipitano a commentare:

Tantissimi auguri a tuo marito!!! Siete una coppia bellissima

E ancora:

Troppo belliiiiii… @vanessa_incontrada @laurinirossano … E tantissimi Auguri Rossano.. Un Grande Uomo che ti rende ogni giorno piu’ felice Vane.. ❤️❤️❤️❤️… Basta vederti.. I tuoi occhi si illuminano..

“Bellissimi” e “meravigliosi” sono gli aggettivi più usati per descriverli. Ma è l’ammirazione per Vanessa ad essere infinita che quest’estate ha lanciato su Instagram messaggi importanti contro i bulli e il body shaming, di cui è stata vittima subito dopo la gravidanza, ma che colpisce tante donne, tra cui ultimamente anche il Ministro Bellanova.

Vanessa ha incantato tutti con i suoi selfie in costume grazie alla sua bellezza naturale che non ha bisogno di ritocchini o addominali d’acciaio, l’importante è stare bene con se stesse. Come recita la frase che l’Incontrada ha voluto condividere: “Il posto giusto è dove non ti senti sbagliato”. I fan sono con lei e le critiche sterili sono state messe a tacere.