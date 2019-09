Vanessa Incontrada strepitosa: la rivincita su Instagram contro le critiche

editato in: da

Vanessa Incontrada: dal compagno Rossano Laurini alle fiction

Vanessa Incontrada strepitosa torna su Instagram per lanciare un messaggio importante contro i bulli.

L’attrice spagnola ha condiviso una foto che la ritrae con la luce del sole alle spalle mentre indossa un top e commenta: “Le vostre imperfezioni vi renderanno uniche, amatele😊

Besitos Amigos 😙🦋”. Una frase motivazionale rivolta a tutte le donne che hanno subito critiche sterili per le loro “imperfezioni”, ossia per non essere omologate ai canoni di bellezza imposti dalla società .

Proprio come è accaduto alla Incontrada quando fu messa da parte per le sue curve giudicate troppo morbide. La bella Vanessa si è presa la sua rivincita, non solo professionale. Quest’estate le sue foto in costume da bagno hanno lasciato senza fiato e i suoi fan si sono sollevati in sua difesa, indignati per le critiche che la loro beniamina ancora subisce.

Il messaggio dell’attrice ha suscitato il plauso dei follower, ottenendo migliaia di “cuoricini” su Instagram. Molte le colleghe vip che si sono schierate dalla sua parte. Valeria Marini scrive: “@vanessa_incontrada SEI BELLISSIMA💋✨”. Antonella Clerici applaude. Mentre il suo pubblico si scatena:

Amati sempre di più….Non dare retta a tutte le cattiverie che ti dicono….l’invidia è inguaribile e ti staccheranno sempre….vai avanti perché le tue imperfezioni ti rendono ancora più bella😙

E ancora:

Sei uno spettacolo, la forza meravigliosa della natura… con tanta affettuosa invidia

E poi:

Vanessa sei una donna bellissima, fuori e dentro, ti ho sempre ammirata

I complimenti sono infiniti e i (pochi) commenti acidi sono messi a tacere. Intanto, presto dovremo vedere la Incontrada nella nuova fiction Angela, dove interpreta una moglie e una madre. E poi dovrebbe tornare nel sequel di Non dirlo al mio capo, accanto a Lino Guanciale.