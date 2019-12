Vanessa Incontrada sorprende il compagno in tv e lui commenta su Instagram

editato in: da

Vanessa Incontrada sorprende il compagno Rossano Laurini e lo trascina sul palco a 20 anni che siamo italiani. La trasmissione di Rai Uno è stata, ancora una volta, un grande successo, confermando il talento dell’attrice e conduttrice, affiancata dall’amico Gigi D’Alessio.

Fra i momenti più emozionanti della serata c’è stato senza dubbio l’arrivo a sorpresa di Rossano Laurini. I due sono legati dal 2007 e hanno un figlio, Isal. Un amore vissuto sempre lontano dai riflettori e protetto in ogni modo da Vanessa che, in occasione dell’ultima puntata dello show, ha voluto in studio anche il compagno.

Quando Anna Tatangelo, vestita di rosso e bellissima, ha duettato con Gigi D’Alessio, cantando il brano che fece sbocciare il loro amore, la Incontrada non ha resistito. La conduttrice spagnola ha chiesto di inquadrare il compagno, poi l’ha trascinato a sorpresa sul palco. Per la prima volta Rossano Laurini è comparso in tv.

Dolcevita nero e sorriso imbarazzato, è rimasto seduto fra il pubblico per tutta la puntata, pronto ad applaudire la sua Vanessa, senza sapere che lei l’avrebbe sorpreso ancora una volta. La Incontrada non ha mai nascosto quanto Rossano sia importante per lei. L’incontro con l’imprenditore è stato decisivo per ritrovare il sorriso, dopo tante difficoltà, e credere di più in sè stessa.

Nel suo monologo sulla perfezione, pronunciato qualche settimana fa, Vanessa aveva ringraziato Rossano per averla accettata anche con i suoi difetti e averle fatto cogliere la vera essenza della bellezza. “Rossano vieni qua!” ha detto D’Alessio, accanto ad Anna Tatangelo, invitando il compagno della Incontrada a raggiungerli sul palco per completare il quartetto.

Laurini all’inizio si è rifiutato, poi ha dovuto cedere. “Lui è la prima volta che sta sul palcoscenico”, ha spiegato Vanessa, visibilmente emozionata. Poco dopo Rossano ha condiviso su Instagram uno scatto in cui sorride insieme alla conduttrice durante 20 anni che siamo italiani. Un momento intimo, solo per loro, che mostra ancora una volta la grande intesa fra i due. “Sei sempre e solo tu”, ha scritto, aggiungendo un cuore rosso.