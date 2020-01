Vanessa Incontrada, perché non sarà a Sanremo

editato in: da

Perché Vanessa Incontrada non sarà a Sanremo? Se lo chiedono in tanti in queste ore in cui, finalmente, Amadeus ha svelato gli ospiti e i protagonisti di Sanremo. Sul palco dell’Ariston quest’anno saliranno moltissime donne famose che affiancheranno il conduttore e presenteranno il Festival.

Un folto gruppo di artiste in cui spicca l’assenza di Vanessa Incontrada. L’attrice è reduce dal successo di 20 anni che siamo italiani, il programma Rai condotto in coppia con Gigi D’Alessio. Nel corso dello show, la conduttrice ha mostrato ancora una volta il suo immenso talento, cimentandosi in un monologo sulla perfezione che ha commosso tutti. La trasmissione si è conclusa fra gli applausi, con Vanessa che ha portato sul palco il suo amatissimo compagno, Rossano Laurini, accanto a Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo.

Dopo il successo di 20 anni che siamo italiani, in tanti avevano chiesto a gran voce di avere la Incontrada a Sanremo. Lei stessa si era detta pronta per questa avventura, ma sembra che da qualche settimana le cose siano cambiate. A svelarlo è stata la stessa Vanessa, che non sarà sul palco dell’Ariston, ma a teatro, dove debutterà con un nuovo lavoro.

A portarla lontano dal Festival, come ha spiegato Sorrisi e Canzoni Tv, sarebbero stati i troppi impegni lavorativi, non compatibili con Sanremo 2020. La Incontrada dunque non prenderà parte alla kermesse, come ha confermato li stessa. Dal 7 febbraio infatti sarà a teatro con Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?

“Si tratta di un testo esilarante – ha detto a Sorrisi e Canzoni Tv -. Per circa due mesi lo porteremo in alcuni piccoli teatri italiani per provarlo e aggiustarlo. Ma la tournée ufficiale inizierà nel 2021”. Al suo posto a Sanremo ci saranno altre donne scelte da Amadeus. Il conduttore verrà affiancato sul palco da Antonella Clerici e Mara Venier, ma anche da Diletta Leotta, le giornaliste del Tg1, Emma D’Aquino e Laura Chimenti, Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, Monica Bellucci, Sabrina Salerno, Rula Jebreal e Alketa Vejsiu.