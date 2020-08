Vanessa Incontrada dopo i Music Awards con Carlo Conti si prende una pausa dalla tv

editato in: da

Volto amatissimo delle fiction più seguite del piccolo schermo italiano, Vanessa Incontrada è ormai diventata una delle attrici più note e adorate nel panorama nostrano.

Artista eclettica che da anni si divide con successo tra cinema, televisione e teatro, dopo il grande successo targato RAI di Non Dirlo al Mio Capo, la Incontrada il prossimo 5 settembre salirà sul palco insieme a Carlo Conti per presentare i Seat Music Awards dall’Arena di Verona. Un programma importante che segna la volontà per il mondo dello spettacolo italiano di ripartire dopo il delicato momento vissuto e che trova proprio in Vanessa e Conti i capitani dello show. A qualche settimana dal via della celebrazione, l’attrice ha raccontato al Corriere della Sera le emozioni vissute nel lavorare ad un progetto così importante: “Ora sarà tutto diverso: per la prima volta ritrovo il pubblico. Sono emozionata e anche un po’ agitata, specie perché dovremo mantenere le distanze e per una come me, completamente fisica, è dura. Ho chiesto a Carlo di aiutarmi […] il desiderio è ripartire attraverso la musica“.

Un’occasione lavorativa prestigiosa che, a sorpresa, segnerà un punto per l’attrice che ha deciso di dedicarsi ad altri progetti che la porteranno lontana dal piccolo schermo per qualche tempo. Una notizia inaspettata e annunciata dalla stessa Incontrada durante un’intervista a Telesette: “A settembre sarò con Gianmarco Tognazzi e Francesco Pannofino sul set di Ostaggi. Poi riprenderò il tour teatrale che avevo interrotto e a marzo sarò sul set di una nuova serie”. La nuova fiction che la vedrà protagonista per ora è top secret“.

Un arrivederci che permetterà all’artista di mettersi alla prova in nuovi scenari e, magari, anche con colleghi diversi rispetto al solito. Importantissime per la Incontrada, infatti, sono anche le relazioni professionali che le permettono di lavorare con serenità: come quella, per esempio, instaurata con Conti. Un rapporto fatto di forte stima e rispetto: “Non mi sento la sua spalla, siamo assolutamente alla pari. Penso che dipenda anche da come ti poni. Nel nostro caso, poi, c’è stima reciproca: ogni tanto fa un passo indietro lui, ogni tanto lo faccio io, senza bisogno di dirselo. Non serve parlare, va tutto in automatico. E credo sia positivo per tante donne il lavoro che abbiamo fatto io e altre colleghe, dimostrando che siamo capaci di fare tante cose“.

Non ci resta allora che aspettare per poter ammirare Vanessa in tutta la sua bravura nei nuovi orizzonti lavorativi che l’attendono.