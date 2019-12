Vanessa Incontrada in lacrime in tv: la dedica per il compagno Rossano dopo le critiche

editato in: da

Vanessa Incontrada commuove in tv e si prende una rivincita su chi l’ha sempre criticata e derisa. L’attrice e conduttrice di 20 anni che siamo italiani ha dimostrato ancora una volta il suo enorme talento. In coppia con Gigi D’Alessio ha aperto la seconda puntata dello show di Rai Uno che sta ottenendo un grande successo.

Elegante e più bella che mai, Vanessa ha dato una lezione a chi l’ha ferita con commenti crudeli sul suo aspetto fisico, ma soprattutto ha ringraziato la sua famiglia. Da anni la Incontrada è legata a Rossano Laurini da cui ha avuto un figlio, Isal. Insieme alla primogenita del compagno, nata da una precedente relazione, formano una splendida famiglia allargata.

A dimostrarlo la struggente lettera che Isal ha dedicato a Vanessa qualche giorno fa in occasione del suo compleanno, ma soprattutto la commozione della showgirl quando ha ringraziato i suoi cari. “Senza di loro non sarei nulla e voglio salutarli – ha detto -. Un bacio a mio figlio, a mio marito, a sua figlia”.

Rossano Laurini è rimasto accanto alla Incontrada in uno dei momenti più difficili della sua vita, quando l’attrice è diventata bersaglio di critiche crudeli che l’hanno fatta soffrire moltissimo.

“La perfezione non esiste – ha spiegato Vanessa in un monologo -, so di non dire una grande novità. Ma io lo voglio gridare. Magari l’avessero detto prima a me. Bisognerebbe inserirla tra i primi insegnamenti che ci danno. Sai quanto tempo ho perso a cercarla? Come in amore, io pensavo di dover esser perfetta per trovare l’uomo della mia vita. Alla fine ho trovato un uomo molto speciale – ha aggiunto -, mio marito, che mi ha detto di sorridere per i miei difetti. Ed è vero. Si è preso il pacchetto intero, pregi e difetti e io con lui”.

Fra le lacrime Vanessa ha ricordato le cattiverie subite. “Vorrei parlare alla Vanessa di 20 anni fa le direi questo – ha spiegato -. Volevo diventare ciò che non sono, tutti mi volevano diversa. Tutti. Ho perso tempo a cercare di essere giusta, dimenticando di essere felice e pensando di essere sbagliata agli occhi degli altri. Se fossi nata negli anni trenta op cinquanta, quando il modello femminile era morbido, sarei stata perfetta. Però vivo nel Duemila, e avere le forme è ritenuto sbagliato”.

“Per questo io dovrei vergognarmi? – ha concluso – Adesso riesco a sorridere, ma non è stato sempre così, perché a volte le critiche feriscono, partono da un cellulare e arrivano dritte allo stomaco. La perfezione non esiste, conta solo ciò che pensi di te stessa quando ti guardi allo specchio. io sono moto orgogliosa di quello che vedo. Voglio bene alla persona che vedo. L’importante è circondarsi di persone che ci vogliono bene […] perché la perfezione non esiste”.