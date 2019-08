Vanessa Incontrada, la foto su Instagram che fa sognare

editato in: da

Vanessa Incontrada: dal compagno Rossano Laurini alle fiction

Vanessa Incontrada si sta rilassando in vacanza e condivide le sue ore di riposo su Instagram.

Dopo la foto in costume che ha lasciato tutti senza fiato, l’attrice ha voluto stupire piacevolmente ancora una volta i fan pubblicando sui social un selfie che la ritrae sorridente mentre è sdraiata a prendere il sole. Vanessa commenta: “Quando mi rilasso☀ Besitos Amigos 😙🦋”.

Tanto basta per scatenare i follower che si precipitano mandarle “cuoricini” e a commentare la sua bellezza naturale. La Incontrada piace sempre più, soprattutto perché è una donna vera che non ha bisogno di impalcature e ritocchini per dimostrare quanto vale e quanto è splendida.

Il suo sorriso è contagioso e le sue lentiggini sono l’elemento che la contraddistinguono. I complimenti non si sprecano. I fan plaudono e commentano su Instagram:

Una delle donne più belle in questo panorama di silicone 💖

Altri scrivono:

E quanto sei incantevole e tenerissima

E poi:

Un sorriso che scalda il cuore

Qualcuno sfida gli haters della Incontrada che in passato è stata bullizzata per le sue curve:

Fantastica! In barba hai gelosi!!!!

In attesa di vedere Vanessa nella nuova fiction Angela, dove interpreta una moglie e una madre, Rai Uno propone il primo di settembre la commedia che la vede protagonista, L’Amore, il Sole e le altre stelle. Un’estate ricca di successi per l’attrice spagnola, a cominciare dalla conduzione dei Seat Music Awards dove lo scorso giugno ha davvero trionfato.