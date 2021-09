Vanessa Incontrada in pizzo nero strega a Striscia la Notizia: esordio record

Vanessa Incontrada: marito, figlio, look, serie tv e show

La coppia Vanessa Incontrada e Alessandro Siani è da record. Striscia la Notizia è la trasmissione più vista in assoluto della giornata. Dunque, esordio col botto per i due conduttori. Merito anche dell’abito in pizzo nero indossato dall’attrice.

Boom di ascolti dunque per Striscia la notizia – La voce dell’inscienza che lunedì 27 settembre ha aperto la 34esima stagione con 4.790.000 telespettatori e il 19.77% di share, risultando appunto il programma più visto della giornata.

Sul pubblico attivo il tg satirico di Antonio Ricci condotto per la prima volta da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani ha ottenuto il 22.50% di share, raggiungendo picchi di 5.613.578 telespettatori, pari al 23.19% di share e al 25.62% di share sul target 15-64 anni. In effetti, c’era grande attesa di vedere all’opera i nuovi conduttori che evidentemente sono stati all’altezza delle aspettative.

Loro commentano così il successo del debutto: “Chiediamo scusa, non l’abbiamo fatto apposta! In Italia ci sono molti più spagnoli di quello che pensavamo. Ringraziamo di cuore davvero tutto il pubblico, da Nord a Sud, isole comprese! Evviva il popolo di Striscia”.

Mentre Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 si dice enormemente soddisfatto per l’ottimo risultato raggiunto dallo show, complici appunto i due presentatori, oltre che le nuove veline, Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelagatti.

“Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, capitanati da Antonio Ricci, sono arrivati con grandissima energia a Striscia la Notizia, che dopo 34 anni è ancora il programma più visto di tutte le reti. Striscia innova e conferma il suo valore – centrale nel palinsesto della rete – e la sua capacità di attrarre l’interesse del pubblico e dei media, facendo televisione intelligente attraverso la chiave della satira.

La nuova stagione, come le precedenti, promette scintille: una “macchina da guerra” in onda sei giorni su sette, guidata dall’attualità e senza sconti per nessuno. Un programma che tutti vorrebbero e che Canale 5 è orgogliosa di avere tra le sue proposte: un onore per il quale ringraziamo il suo formidabile ideatore Antonio Ricci e l’autorevole team autoriale, la nuova coppia di conduttori e le neo-Veline, così come tutte le maestranze e professionalità che fanno dello studio di Striscia una famiglia unica e inimitabile”.

Indubbiamente, dando per scontata la sua bravura, il fascino di Vanessa Incontrada ha contribuito non poco a questo risultato da record. La conduttrice ha scelto per la sua prima puntata di Striscia la Notizia un abito in pizzo nero. Si tratta di un classico tubino con generoso scollo quadrato e maniche lunghe che giocano sulla trasparenza: un look tanto raffinato quanto seducente che sta divinamente alla Incontrada.

Per Striscia la Notizia, Vanessa ha già dimostrato un certo stile in fatto di outfit. Infatti per le foto promozionali aveva scelto un delizioso look a sottoveste nero con pois bianchi.

I fan sono in visibilio e sul profilo Instagram della trasmissione i complimenti sono tutti per lei: “VANESSA SEI PIÙ BELLA DELLE VELINE!!!!”. “Siani…orgoglio napoletano 💪❤️💪 Vanessa bravissima…questa coppia ci piace👍👍👍😊”. Anche se i più nostalgici auspicano il ritorno della classica coppia Greggio-Iacchetti.