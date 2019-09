Vanessa Incontrada in costume è splendida. Su Instagram è indignazione contro le critiche

editato in: da

Vanessa Incontrada: dal compagno Rossano Laurini alle fiction

Vanessa Incontrada supera se stessa con una nuova foto su Instagram che la ritrae in costume da bagno.

In questa fine estate, l’attrice spagnola ha suscitato l’ammirazione dei fan pubblicando sulla sua pagina social diversi selfie al mare in cui mette in mostra la sua bellezza naturale: lentiggini in vista, sguardo rilassato, sorriso solare.

Anche nell’ultima immagine condivisa, la Incontrada è in barca tra le onde e indossa un casto, quando conturbante, costume nero. A 41 anni, il prossimo 24 novembre, è splendida e sta vivendo un momento di successo, anche professionale. La Rai ripropone le sue commedie in attesa di vederla nella nuova fiction Angela, dove interpreta una moglie e una madre. E poi dovrebbe tornare nel sequel di Non dirlo al mio capo, accanto a Lino Guanciale.

Di fronte all’ennesima foto in costume i follower sono in visibilio e si precipitano a farle i complimenti su Instagram. Ma soprattutto la difendono contro chi osa ancora criticarla per le sue curve morbide. L’indignazione contro quello che oggi viene definito body shaming è alle stelle. E così si legge:

Alle persone che la giudicano per le sue rotondità. Rispondo così ” Lasciate vivere le persone come vogliono loro e non come volete voi.” Non si giudica mai una persona perché forse dietro ha un passato o situazioni che non ha mai rilevato. È stupenda, vera, solare, amore x la sua famiglia e i tuoi figli. Lasciatela in pace se lei sta bene così con se stessa sta bene anche a noi.

Altri rincarano la dose:

Bellezza naturale e per questo ti adoro❤️….vorrei che chi ti critica postasse la sua foto in costume…..dopo si che ci si diverte!!

Qualcuno dà grande prova di forza e coraggio, condividendo la sua esperienza personale:

So bene come ci si sente….sono ingrassata negli ultimi tempi e non per una gravidanza ma perché tendo a soddisfare alcune mancanZe con il cibo. Non potete capire i commenti della gente che incontro (purtroppo vivo in un paese in cui ci conosciamo un po’ tutti) persino mio figlio di appena dieci anni mi stressa affinché io dimagrisca. Beh da qualche settimana sono a dieta… Non per zittire tutti ma per me stessa!!!! Non so se riuscirò nell’intento ma di certo rimango esterefatta per la mancanza di sensibilità e per la sgarbatezza delle persone!!! Non ce la posso fare!!!!!

Tutti sono solidali con la Incontrada nel combattere i bulli e i giudizi negativi sterili che non portano da nessuna parte. Vanessa ha ampiamente vinto la sua battaglia, dimostrando che la vera bellezza comincia quando si è in armonia con se stessi e non si deve perdere tempo con le critiche inutili.