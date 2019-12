Vanessa Incontrada, il gesto di Rossano Laurini dopo le lacrime

editato in: da

Le lacrime e il trionfo: Vanessa Incontrada si prende la sua rivincita su chi l’ha criticata in passato per la sua forma fisica e il compagno Rossano Laurini fa un gesto dolcissimo su Instagram. L’attrice ha commosso tutti nel corso del programma 20 anni che siamo italiani, con un monologo in cui si è messa a nudo, svelando il dolore per gli attacchi ricevuti e l’idea di una perfezione che in realtà non esiste.

Vanessa ha raccontato di aver ricercato la perfezione, non solo fisica, ma anche in amore, e di essersi salvata grazie a Rossano Laurini, il compagno che è accanto a lei da oltre dieci anni e che l’ha resa mamma di Isal. “Alla fine ho trovato un uomo molto speciale – ha detto -, mio marito, che mi ha detto di sorridere per i miei difetti. Ed è vero. Si è preso il pacchetto intero, pregi e difetti e io con lui”.

Un amore, quello fra Rossano e Vanessa, vissuto lontano dai riflettori e divenuto sempre più forte nel corso degli anni. Era il 2007 quando i due si incontrarono per la prima volta. All’epoca lui era legato a Chiara Palmieri, mentre Vanessa frequentava il fratello di lei, Andrea. Una passione che nulla è riuscita a fermare e che è oggi è ancora molto forte.

Lo dimostra non solo la lettera scritta da Rossano (con il piccolo Isal) in occasione del compleanno della Incontrada, ma anche il gesto fatto dall’uomo durante la messa in onda di 20 anni che siamo italiani. Mentre Vanessa era su Rai Uno con Gigi D’Alessio infatti, Laurini era impegnato nell’organizzazione di un evento in Toscana.

Questo però non gli ha impedito di rivolgere un pensiero dolcissimo alla compagna. Rossano ha infatti ricondiviso il monologo di Vanessa sull’inesistenza della perfezione, aggiungendo anche diversi cuori e il commento di un fan che aveva definito la loro una “bellissima coppia”. L’ennesima dimostrazione di un amore forte che resiste anche alle prove più difficili.