Vanessa Incontrada, gaffe in diretta tv con Gigi D’Alessio

Vanessa Incontrada ancora una volta è riuscita a conquistare tutti, brillando nel nuovo programma condotto con Gigi D’Alessio, fra gaffe e risate. Vent’anni che siamo italiani è stato promosso e ha ottenuto oltre agli ottimi ascolti anche buone critiche.

Il pubblico ha apprezzato lo charme e l’eleganza di Vanessa, ma anche il suo forte feeling con Gigi D’Alessio. Sul palco i due conduttori si sono divertiti davvero, come dimostra la piccola gaffe che ha scatenato l’ilarità dei telespettatori.

Fra un ospite famoso e l’altro infatti Gigi e Vanessa hanno chiacchierato sul palco, sfruttando le parole che comparivano su alcuni maxi schermi e che avrebbero dovuto evocare qualcosa. Fra queste il termine “googlare”. Il cantante napoletano dopo aver letto ad alta voce il termine ha chiesto alla Incontrada. “Tu googli?” e lei ha risposto: “Oh sì, io googlo sempre in tutte le posizioni”.

Dopo lo scambio di battute la Incontrada ha tentato di declinare il verbo googlare, facendo qualche gaffe sui tempi verbali. “Se vent’anni fa googlassimo, avessimo…fossimo…ma come si dice?”, ha detto ridendo. Gigi D’Alessio ha quindi replicato: “Ah se c’è una cosa che non devi mai chiedermi sono i verbi. Se avrebbero googlato? Se avessimo potuto? Se vent’anni fa avessimo studiato questa è la verità”.

I presentatori non hanno mai nascosto la loro sintonia, nata, come hanno raccontato di recente, a tavola. “La prima volta che ho incontrato Gigi sono andata a pranzo a casa sua e ho pensato: anche lui mangia come me, sono rovinata!” aveva svelato lei a Sorrisi e Canzoni Tv. “Anche se non la conoscevo – aveva aggiunto D’Alessio -, ho sempre pensato a lei come a una donna normale, e oggi è un’eccezione essere normali. È come me”.

Nel frattempo, dopo il successo di Vent’anni che siamo italiani, i fan chiedono a gran voce che la Incontrada salga sul palco di Sanremo insieme ad Amadeus.