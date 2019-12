Vanessa Incontrada emoziona su Instagram: a Natale fa la commessa per il padre

editato in: da

Niente lusso, mete da sogno in giro per il mondo o party eccessivi: Vanessa Incontrada sta trascorrendo le sue vacanze natalizie in Spagna insieme alla sua famiglia.

Con lei il sono volati a Barcellona il compagno Rossano Laurini, il figlio Isal e l’inseparabile barboncina Gina: giornate tranquille quelle della showgirl, che decide di passare il suo tempo libero insieme ai suoi cari.

Su Instagram però la Incontrada ha sorpreso i suoi fan: nelle stories ha mostrato ai suoi followers di aver trascorso una giornata diversa, passata dietro la bancarella di pelletteria e accessori del padre Filippo, nella Gran Via, vero e proprio cuore pulsante della città catalana:

Oggi mi tocca, do una mano a papà. Se siete a Barcellona, mi trovate qui!

Filippo Incontrada, romano di origine ma spagnolo di adozione, si è separato da tempo da Alicia Soler Noguera, famosa scrittrice in terra iberica, dalla cui unione sono nate Vanessa e Alice.

Sempre sorridente e spontanea, la Incontrada è nota al pubblico per la sua semplicità, che l’ha fatta arrivare al cuore degli italiani per i messaggi positivi che trasmette sui suoi profili social e in tv.

Dal 2007 è legata a Rossano Laurini, che le ha regalato il figlio Isal, nato nel 2008.

Il primo incontro con il compagno è avvenuto oltre dieci anni fa: un colpo di fulmine e qualche incontro nella discoteca gestita dall’uomo a Follonica hanno segnato l’inizio della storia che dura ancora oggi.

La sua storia con Laurini non è stata dispensata dai gossip sui giornali: quando si sono conosciuti Rossano era sposato con Chiara Palmieri, da cui ha avuto una figlia, Diletta. Nonostante questo, la Incontrada ha cercato di tenere il loro amore lontano dai riflettori e oggi la loro relazione procede a gonfie vele: proprio in questi giorni di festa, sui suoi profili social hanno fatto capolino Isal e Diletta, mostrando che ci può essere armonia in una famiglia allargata.

Rossano Laurini è comparso per la prima volta in tv a 20 anni che siamo italiani: mentre Anna Tatangelo cantava, Vanessa ha trascinato il compagno sul palco, che imbarazzato si è prestato al gioco.