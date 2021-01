Vanessa Incontrada ed Elodie nella seconda stagione di Celebrity Hunted

editato in: da

Amazon Prime Video ha annunciato il cast della seconda stagione di Celebrity Hunted, il reality della “caccia ai vip”, in cui alcuni personaggi dello spettacolo devono raggiungere una località, fuggendo in lungo e in largo per l’Italia senza farsi trovare.

Le riprese sono in pieno svolgimento, proprio in questi giorni, nella laguna di Venezia, location ideale per ogni film di spionaggio che si rispetti e che sicuramente sarà lo sfondo perfetto per il format prodotto da Endemol. Intanto Amazon ha deciso di diffondere la prima foto ufficiale svelando il nuovo cast. Lo show dovrebbe essere reso disponibile sulla piattaforma entro l’anno.

Il cast della seconda stagione di Celebrity Hunted

Come annunciato da Amazon Prime Video, i fuggiaschi di questa nuova edizione saranno Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Diletta Leotta, Myss Keta in coppia con Elodie e Achille Lauro in coppia con Boss Doms. I sette dovranno girare per l’Italia in lungo e in largo, con risorse limitate, cercando di raggiungere il luogo prestabilito dalla missione, senza farsi prendere.

Come funziona il format di Celebrity Hunted

Da una parte i vip, cioè i “ricercati”, dall’altra i “cacciatori”, alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari, che potranno utilizzare qualsiasi mezzo per rintracciare le celebrità. Tracciamenti dei tabulati telefonici, circuiti di videosorveglianza, riconoscimento delle targhe: tutto sarà lecito per scovare i sette personaggi.

Chi ha vinto la prima edizione

La prima edizione di Celebrity Hunted aveva visto protagonisti Francesco Totti, Fedez insieme a Luis Sal, Costantino Della Gherardesca, Cristiano Caccamo in coppia con Diana Del Bufalo e Claudio Santamaria con Francesca Barra. Proprio quest’ultima coppia, unita anche nella vita privata, si era aggiudicata la vittoria, riuscendo a mantenere l’anonimato e a garantirsi la libertà per le due settimane di gioco. Per quest’anno si è deciso di puntare a un cast prevalentemente femminile, con personaggi che sicuramente sapranno dare un po’ di pepe alla competizione. Riusciranno a sfuggire ai cacciatori e a guadagnarsi la fiducia delle persone che dovranno dare loro una mano per garantirsi la fuga indisturbati? Per scoprirlo bisognerà aspettare ancora un po’.