Vanessa Incontrada e Claudio Bisio tornano in tv con Zelig

editato in: da

Vanessa Incontrada, splendida modella curvy

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio tornano al timone di Zelig. I due conduttori guideranno alcune serate dedicate ai 35 anni dello storico locale. Si tratta di una reunion molto attesa che celebra una trasmissione amatissima dal pubblico televisivo e che ha regalato il successo a tantissimi comici.

All’evento prenderanno parte personaggi come Ale e Franz, ma anche Aldo, Giovanni e Giacomo. Vanessa Incontrada e Claudio Bisio hanno sempre avuto una grande intesa sul palco e sono considerati fra le migliori coppie di conduttori. In questi anni non si sono persi mai di vista, coltivando un’amicizia anche lontano dalle telecamere, ma hanno seguito percorsi differenti.

Bisio nel 2019 ha condotto il Festival di Sanremo con Claudio Baglioni e Virginia Raffaele, ma si è dedicato anche al cinema. Vanessa Incontrada ha condotto alcuni programmi e ha recitato in diverse fiction. La sua ultima avventura è targata Amazon Prime Video ed è Celebrity Hunted 2 dove è stata impegnata a sfuggire dai cacciatori pronti a catturarla.

Durante il lockdown, la Incontrada e Bisio avevano condotto Zelig Covid Edition, uno spettacolo live in streaming con 300 comici del famoso programma con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dei lavoratori dello spettacolo, gravemente colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia. In quell’occasione il pubblico aveva accolto con grande entusiasmo il ritorno della coppia di presentatori che, ad anni di distanza, si erano mostrati sempre complici e affiatati. Vanessa Incontrada non ha mai nascosto il suo legame profondo con Zelig (tanto da chiamare così il suo cane) e l’amarezza per aver lasciato lo show dopo essere diventata mamma a causa di alcuni problemi.

Qualche tempo fa la conduttrice aveva raccontato gli anni nella trasmissione e il rapporto splendido con Bisio. “Noi il copione non l’abbiamo mai avuto, sono magie – aveva confidato a TvBlog -. Claudio sul palco ci sa stare, il suo grande segreto è che sa ascoltare. Mi ha insegnato tutto quello che so […] C’è un grandissimo bene tra noi. Già è raro trovare nella vita persone per cui senti un affetto vero e puro, con Claudio si va oltre il lavoro, c’è un rapporto con la sua famiglia, mi sento a casa”.