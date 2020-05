Vanessa Incontrada brilla con Bisio nella puntata speciale di Zelig

editato in: da

Vanessa Incontrada: dal compagno Rossano Laurini alle fiction

Per Vanessa Incontrada e Claudio Bisio è stata una serata importante, e il pubblico ha apprezzato questo tuffo nel passato: i due amatissimi conduttori sono tornati insieme alla guida di una puntata speciale di Zelig, il famoso show di cabaret che da anni intrattiene i telespettatori.

È passato molto tempo dall’ultima volta in cui Vanessa Incontrada ha calcato il palco di Zelig, una trasmissione che le ha dato davvero tanto e che ha contribuito enormemente al suo successo. L’annuncio del suo ritorno, seppure solamente per un appuntamento così particolare, ha sorpreso tutti e ha regalato una grande emozione ai suoi fan. La Incontrada ha infatti accolto con gioia la proposta di una serata di beneficenza dedicata al divertimento – e non solo.

Zelig Covid Edition è nato come show di intrattenimento in streaming, ma è stata anche l’occasione per raccogliere fondi per un’importante causa. “Dopo tanto tempo, io e te siamo tornati insieme come coppia, riviviamo un momento molto importante per noi” – ha esordito Vanessa – “Lottiamo per aiutare tutti i lavoratori che fanno questo mestiere”. E Claudio Bisio ha specificato: “Per gli attori, i conduttori, i ballerini, ma anche per tutti coloro che lavorano dietro le quinte“.

Bisio ha dato il via allo show dallo storico palco di Zelig Cabaret a Milano, collegandosi in diretta con la Incontrada, che ha guidato la puntata dalla sua casa a Follonica. Seppure a distanza, tra i due è rimasta viva una forte complicità, proprio la stessa che ricordavamo dagli anni passati. E Vanessa, splendida come sempre, ha incantato il pubblico ancora una volta.

Per questo appuntamento speciale, ha scelto un outfit sobrio e comodo: ha indossato un top nero e semplici scarpe da tennis bianche, optando per un look molto naturale, caratterizzato da un velo di trucco e degli splendidi capelli sciolti leggermente mossi. Il suo unico accessorio? Un sorriso smagliante, quel sorriso che ci ha fatto innamorare di lei tanti anni fa.

La puntata è stata un susseguirsi di sketch divertenti, ai quali hanno partecipato alcuni tra i volti più famosi della scena comica italiana. Personaggi quali Paola Cortellesi, Ale e Franz, Dario Vergassola, Angelo Pintus, il Mago Forest e tanti altri ci hanno intrattenuto in una serata che ci ha permesso di tornare a ridere anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.