Vanessa Incontrada brilla ad Amici, ma il fidanzato si dimentica di lei

Vanessa Incontrada: dal compagno Rossano Laurini alle fiction

Vanessa Incontrada brilla ad Amici 19, ma il compagno Rossano Laurini si dimentica di lei. La showgirl è sbarcata nel talent di Maria De Filippi nel ruolo di giudice, conquistando tutti con la sua bellezza e dolcezza. Una nuova avventura per l’attrice, che nell’ultimo periodo ha trionfato in tv prima con la fiction Come una madre, poi con Non c’è campo.

Nei mesi scorsi il pubblico aveva chiesto a gran voce di vederla a Sanremo 2020, ma alla fine Vanessa non è salita sul palco dell’Ariston. Una grande delusione per i suoi fan che però a settimane di distanza l’hanno potuta ammirare nel serale di Amici. Accanto a Loredana Bertè, esplosiva nello show, Tommaso Paradiso e Gabry Ponte, l’attrice ha giudicato i ragazzi di Amici e commentato le esibizioni.

E mentre in tanti hanno parlato di lei sui social, il compagno Rossano Laurini sembra essersi dimenticato. I due sono legati dal 2007 e hanno un figlio, Isal. Un amore forte e vissuto lontano dai riflettori, nonostante ciò l’imprenditore non ha mai mancato di mostrare il suo appoggio nei confronti della compagna. Qualche mese fa Rossano aveva commentato su Instagram lo splendido monologo della Incontrada sulla perfezione.

Poco dopo, durante una puntata di 20 anni che siamo italiani, era stato chiamato sul palco da Gigi D’Alessio. Rossano, presente nel pubblico per applaudire Vanessa, si era mostrato alle telecamere imbarazzato, ma sorridente. Anche in occasione del compleanno della Incontrada, Laurini l’aveva sorpresa con una dedica romantica. “Auguri anima buona – aveva scritto Rossano -. E non guardarmi così che mi fai arrossire. Ti amo”.

In occasione del debutto ad Amici però Rossano sembra essersi dimenticato di Vanessa. La Incontrada ha brillato nello show di Maria De Filippi, ma su Instagram, Laurini non ha postato nessun riferimento alla serata. Un’assenza dovuta probabilmente agli impegni lavorativi. Mentre l’attrice era in onda su Canale Cinque infatti, il compagno era alle prese con l’organizzazione di un evento.