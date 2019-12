Vanessa Incontrada, Bianca Guaccero la difende e si infuria

editato in: da

Bianca Guaccero si infuria per le critiche degli haters contro Vanessa Incontrada e la difende a Detto Fatto. Nel corso del programma la conduttrice si è sfogata, scendendo in campo contro chi continua ad attaccare l’attrice per le sue forme e, addirittura, per le lentiggini.

Vanessa ha debuttato in prima serata su Rai Uno in coppia con Gigi D’Alessio, trionfando grazie al programma 20 anni che siamo italiani. Un grande successo che, come spesso accade, è stato oscurato dalle critiche crudeli mosse nei confronti della Incontrada.

Se una parte del pubblico la adora e vorrebbe vederla persino a Sanremo accanto ad Amadeus, sui social gli haters continuano a bersagliare di attacchi la showgirl per le sue forme. Durante l’ultima puntata di Detto Fatto, Jonathan ha parlato proprio delle cattiverie su Twitter e Instagram contro la Incontrada.

L’argomento ha fatto infuriare la Guaccero, che si è scagliata contro gli haters. “Ancora?!? Basta! – ha tuonato -. Ma sai perché la gente attacca, Jonathan? Perché invece di fossilizzarsi su queste cose estetiche dovrebbe cercare, invece, di guardare ben altro. Di guardare il talento, la capacità di dialettica e il mondo che ognuno si porta dentro! E invece siamo ancora qui a giudicare le persone dall’aspetto fisico! Siete demodè!”.

In questi anni, soprattutto dopo la gravidanza, la Incontrada ha subito critiche molto cattive che l’hanno ferita nel profondo. Oggi però l’attrice è più forte e consapevole della sua bellezza e del grande talento.

“Gli hater che mi hanno criticato per il mio peso? Non me ne curo – ha spiegato di recente al Quotidiano Nazionale -. Ai ragazzi dico: non tutti hanno la fortuna di essere belli, ma bisogna accettarsi per quello che si è, senza timori e senza paure. Ogni donna è bella per quello che è”.

“Ci sono persone, anche tra i giornalisti, che nascono per criticare il mondo – ha aggiungo la Incontrada -. Il fenomeno è esploso coi social perché si tratta di una comunicazione istantanea. I social sono un mezzo che va controllato. Io sarei molto più fiscale su alcune cose. Dando l’opportunità a tutti di parlare si possono provocare danni anche gravi. lo sono aperta e libertaria, ma anche per un controllo totale dei social”.