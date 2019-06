Vanessa Incontrada affascina e mette a tacere chi l’ha criticata per il suo peso

editato in: da

Vanessa Incontrada: dal compagno Rossano Laurini alle fiction

Vanessa Incontrada in coppia con Carlo Conti presenta i Seat Music Awards (5-6 giugno).

Sul palco l’attrice spagnola incanta tutti e si prende la sua rivincita contro chi per anni l’ha bullizzata a causa del suo peso. Vanessa è splendida in abito nero con inserti di tulle e catalizza l’attenzione con il suo fascino e il suo sorriso contagioso.

La Incontrada ha messo a tacere le critiche feroci e gratuite. Come se la misura della taglia indichi lo spessore di una persona o sia metro di bellezza. Si può avere una 38, ma se non si hanno doti artistiche o non si è comunicativi, è meglio rinunciare ai riflettori.

Certo, qualcuno sui social ha provato a insultare nuovamente Vanessa per le sue curve, ma è stato subito zittito dalla pioggia di commenti sul suo profilo Instagram che esaltano l’avvenenza della presentatrice:

Sei uno SPLENDORE ❤❤❤

E ancora:

Stasera sei ancora più bella se è possibile!!

Altri le scrivono una dedica d’amore:

Forza Vanessa che sei unica….tutta Italia ti amo

E poi:

Ieri in Arena mio marito è rimasto folgorato 😍😍sei bellissima e bonita

In coppia con Conti, Vanessa fa scintille, ma i due sono rodati e insieme sono una garanzia di successo. Infatti, in molti a gran voce chiedono che l’anno prossimo conducano Sanremo. In realtà, il presentatore ha già escluso questa possibilità. Ha già diretto il Festival per due volte e al momento non ci pensa proprio di tornare. Lei invece nel 2001 aveva condotto Sanremo Giovani e chissà magari potrebbe calcare il palco dell’Ariston nel 2020?

Intanto, i follower dell’attrice spagnola lanciano l’appello:

Io ti farei presentare Sanremo. Te lo meriteresti più di molte altre.

Stando a indiscrezioni, per l’Incontrada si apre sì l’opportunità per uno show musicale, ma non è Sanremo. E questa volta farebbe coppia con Gigi D’Alessio.