Vanessa Bryant, primo anniversario senza Kobe: “Vorrei tu fossi qui”

Vanessa Bryant racconta su Instagram il primo anniversario di nozze senza Kobe. Sono trascorsi mesi dal terribile incidente in elicottero che ha spezzato la vita del campione dell’NBA e della figlia Gianna, giovanissima promessa del basket. Una tragedia che Vanessa, moglie dello cestista, ha affrontato con grande coraggio, soprattutto per amore delle altre tre figlie.

Oggi più che mai però il ricordo di Kobe è forte in Vanessa che ha diviso con lui quasi vent’anni della sua vita. Su Instagram, la modella ha condiviso una foto in cui abbraccia il marito. Uno scatto che arriva dal passato e che racconta l’amore fra Bryant e la Laine, nato quando lei era ancora una studentessa e lui aveva appena iniziato la sua carriera.

Nello scatto Kobe stringe fra le braccia Vanessa e sorride. “Mio re, mio cuore, mio migliore amico – ha scritto li, celebrando il loro anniversario di nozze -. Buon 19° anniversario di matrimonio bambino. Mi manchi tanto. Vorrei che tu fossi qui a tenermi tra le tue braccia. Ti amo”. Il 26 gennaio scorso la vita di Vanessa Bryant è cambiata per sempre. Nell’incidente in elicottero la modella ha perso l’amore della sua vita e la figlia Gianna, che aveva solo 13 anni.

Splendida e coraggiosa, Vanessa ha conosciuto Kobe quando lui aveva solo 22 anni. Era il 2001 e i due si sposarono nonostante il parere contrario delle famiglie, creando da subito una splendida famiglia. Oltre a Gianna, scomparsa con il suo papà, la coppia ha altre tre figlie: Natalia, che ha 17 anni, Bianka, che ne ha tre, e Capri che ha un anno ed è stata chiamata così per via dell’amore del cestista per l’Italia.

“Mio marito ha lavorato duro per 20 anni – aveva raccontato qualche giorno fa Vanessa Bryant su Instagram -. Tutto quello che voleva era stare con me e con le nostre ragazze per recuperare il tempo perduto. Voleva esserci per ogni singolo traguardo che avrebbero raggiunto. È stato in pensione per soli 3 anni e 9 mesi. La vita è ingiusta tutto questo non ha senso”.