Vanessa Bryant, la dedica a Kobe per il loro giorno speciale

Il dolore per la scomparsa di Kobe Bryant non accenna a diminuire nel pubblico che lo ha apprezzato e seguito nel suo percorso sportivo. Il senso di mancanza provocato dall’assenza del campione è profondo. E se è così per chi non lo conosceva personalmente, è terribile immaginare cosa debba provare la moglie, Vanessa Bryant.

Per Vanessa è stato, è e (inutile girarci intorno) sarà sempre difficile. Il 26 gennaio ha perso, per via di un drammatico incidente in elicottero a Los Angeles, non solo l’amore della sua vita ma anche la figlia Gianna Maria-Onorè, soprannominata Gigi, giocatrice di basket come il papà. I due, insieme ad altre sei persone, erano diretti alla Mamba Academy, il centro in cui si allenava spesso la secondogenita del campione.

Dopo il drammatico avvenimento, l’ex modella e imprenditrice ha aperto il suo profilo Instagram condividendo il suo dolore e trasformando, lentamente, la sua pagina in un luogo dedicato alla memoria del marito e della figlia, postando foto ricordo o scatti di eventi dedicati a loro.

Li ricorda anche nei momenti di vita quotidiana: i primi passi della figlia Capri, soprannominata Koko, sono stati l’occasione per sottolineare come avesse gli occhi del padre e il sorriso della sorella scomparsa. Adesso, è arrivata una tenerissima dedica per quello che era il giorno più speciale per Kobe e Vanessa:

Al mio Valentino per sempre, ti amo così tanto. Mi manchi moltissimo nel giorno della nostra festività preferita. Ti amo per sempre. Mando baci a te e Gigi in cielo. Buon San Valentino, amore mio. Con tutto il mio amore, la tua piccina.

Vanessa aggiunge anche una canzone, taggando l’autrice: si tratta di Tell Him [Diglielo in inglese, ndr] di Lauryn Hill. Una scelta non casuale: Kobe era infatti grandissimo fan della cantante e un paio di anni fa si era fatto immortalare con lei in occasione della sua vittoria ai Grammy.

Vanessa Laine e Kobe Bryant stavano insieme da quasi vent’anni. La loro relazione è iniziata quando lui aveva iniziato a giocare nella NBA e, come i migliori amori, ha avuto alti e bassi. I due si erano quasi lasciati e poi ritrovati. Infine, erano tornati affiatatissimi: una coppia unita, con una famiglia straordinaria.