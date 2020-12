Valeria Marini si confessa a Oggi è un altro giorno. E Serena Bortone bacchetta lo studio

editato in: da

Serena Bortone ospita a Oggi è un altro giorno Valeria Marini. L’attrice, 53 anni, si racconta a ruota libera. Ricorda la sua partecipazione a Sanremo nel 1997 quando a condurre c’era Mike Bongiorno con Piero Chiambretti, il debutto con Bagaglino, vero e proprio trampolino di lancio per la sua carriera, Alberto Sordi con cui recitò nel film Incontri proibiti e per il quale si fece mora. E poi non potevano mancare le confessioni sull’amore, sempre sofferto.

Valeria Marini (leggi la nostra intervista) illumina lo studio di Serena Bortone presentandosi con abitino nero dallo scollo a cuore che esalta il décolleté perfetto, mentre ai piedi brillano dei sandali glitterati che Valeria indossa con delle calze nere coprenti. Il make up deciso, ombretto argento e rossetto fucsia, la contraddistingue.

La Marini è come sempre splendida e solare. Non perde mai il sorriso, nemmeno quando racconta le sue delusioni d’amore. La confessione inizia con la domanda della Bortone se ha mai pensato di lasciare tutto e chiudersi in un convento. L’attrice conferma che a un certo punto della sua vita ha pensato di farlo, non solo perché ha una grande fede, proprio come Claudia Koll ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata del 16 dicembre 2020, ma anche perché in amore non è stata fortunata. Proprio lei che all’amore ha sempre creduto, dall’amore è stata tradita, perché non ha mai incontrato quello vero.

Il motivo? “Sono stata ingenua”. Riconosce di aver preso “scelte sbagliate”, perché ha sempre riposto grande fiducia nelle persone: “Pensavo che le persone fossero trasparenti, come lo sono io”. E invece non sono state così, almeno gli uomini che la Marini ha incontrato.

“Io ho sempre creduto nell’amore, ma non arriva”, prosegue Valeria. La Bortone incalza: “Arriverà?”. La Marini elude la domanda e si limita a dire che quello che ora vuole è che finisca il prima possibile questa pandemia. Quello che vuole dall’amore? “Essere rispettata, perché non lo sono stata tanto. Sarà il rovescio della medaglia”, alludendo al fatto di essere una persona famosa. Di certo, non è una vittima che si compiange per le delusioni provate, il suo problema è quello di essere ingenua: “Sono tosta, ma ingenua. Ho un Peter Pan dentro di me”.

Per questo motivo ha preso in considerazione la possibilità di prendere i voti. “Ho una grande fede. Sono serena quando vado in chiesa e prego. Sono generosa e mi piace donarmi agli altri, ma ne esco spesso delusa”. Ma grazie al suo carattere forte riesce a superare le ferite.

In effetti, Valeria Marini non è stata fortunata in amore. Prima ha avuto una lunga relazione con Vittorio Cecchi Gori, l’attrice gli è stata accanto anche negli anni del fallimento economico e del carcere. Rimase incinta di Cecchi Gori, ma perse il bambino per un aborto spontaneo. Nel 2013 sposò Giovanni Cottone, ma il matrimonio fu sciolto dalla Sacra Rota poco più di un anno dopo, perché si scoprì che l’imprenditore era già sposato. Valeria si innamorò poi di Patrick Baldassari ma nel 2018 si lasciarono a conclusione di Temptation Island Vip. Anche con Gianluigi Martino la storia è finita, nonostante lo scorso giugno si parlava di nozze. Ma in questo caso, a mettersi contro è stata la mamma dell’attrice.

Ed è proprio a sua madre, Gianna Orrù, una donna forte, che Valeria si rivolge quando vuole confidarsi. “Mia madre è un generale, non mi consola, ma sono abituata così. Io sono come lei, ma più morbida”.

Mentre la Marini racconta il lato privato della sua vita, qualcosa in studio la disturba. A quel punto interviene la presentatrice a togliere dall’imbarazzo e bacchetta le persone presenti in studio e le zittisce: “Amici, non è educato. Non si parla in studio”. E l’intervista può proseguire senza interruzioni.