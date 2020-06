Valeria Marini verso le nozze con Gianluigi Martino

editato in: da

Valeria Marini: amori, delusioni e look

Le ultime notizie su Valeria Marini sono davvero sorprendenti: si vocifera infatti che la showgirl sia pronta alle nozze con il suo compagno Gianluigi Martino, tra l’altro a pochi giorni di distanza da alcuni indiscrezioni sul giovane manager salentino.

La scorsa settimana, nello specifico, Emanuela Tittocchia aveva rivelato sulle pagine del settimanale Nuovo di aver avuto in passato un flirt con Gianluigi, il quale – a suo avviso – starebbe oggi con Valeria Marini solamente per visibilità. Il giovane ha deciso di rispondere direttamente tramite il magazine, spiegando di non aver avuto altro che un rapporto d’amicizia con l’opinionista di Barbara D’Urso, smentendo anche il bacio che la donna aveva rivelato esserci stato tra loro due. E per quanto riguarda la sua relazione con la Marini?

Ebbene, da Novella 2000 arriva la notizia che forse non tutti si aspettavano: pare che Valeria e Gianluigi Martino stiano pensando alle nozze. I due si frequentano da circa un anno e mezzo, e inizialmente la showgirl ha cercato di mantenere la loro storia lontana dalle luci dei riflettori. Inevitabilmente, però, nel giro di breve tempo questa relazione è venuta a galla e ha lasciato a bocca aperta i fan della Marini. Il giovane Gianluigi è un manager di origini salentine, da tempo collaboratore fidato della Valeriona nazionale.

Qualche mese fa, la Marini aveva presentato ufficialmente il suo fidanzato in diretta a Live – Non è la D’Urso. Nel corso dell’appuntamento, entrambi avevano avuto modo di raccontare qualche dettaglio inedito sulla loro love story: “Ho avuto un colpo di fulmine” – aveva dichiarato il manager. E la showgirl aveva ribadito: “Io ero un po’ disillusa e avevo chiuso le porte del mio cuore, poi dopo averlo incontrato, da cosa nasce cosa…”.

Valeria, a quanto pare, veniva da un momento difficile e non credeva di poter trovare nuovamente l’amore. Gianluigi è invece riuscito a fare breccia nel suo cuore, nonostante i mille ostacoli sul loro cammino. Sin dal primo momento la loro è sembrata una storia seria, nonostante le malelingue che invece presagivano un flirt di breve durata. Già da qualche mese i due convivono nello splendido appartamento romano della Marini, dove hanno trascorso insieme la quarantena. E oggi, stando alle indiscrezioni, starebbero pensando al matrimonio.

Che dire? Se le voci dovessero rivelarsi veritiere, avremo presto notizie: non ci resta che aspettare e sognare una cerimonia stellare per Valeria Marini.