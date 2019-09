Valeria Marini, foto ritoccata con Gerry Scotti: effetto esilarante

editato in: da

Valeria Marini: amori, delusioni e look

“Valeria Marini, filtri stellari”. Potrebbe essere simpaticamente questo il titolo a commento della foto postata dalla showgirl con Gerry Scotti, in occasione del memorial per il decennale dalla morte di Mike Bongiorno.

Valeria ha fatto inevitabilmente il boom di like, e la sua foto è diventata virale. Tantissimi i commenti, la maggior parte dei quali ironici, che prendono simpaticamente in giro la soubrette, rea di aver fatto un uso eccessivo dei filtri. Al punto da rendere Gerry simile a Renato Balestra (scrive per esempio Signorini) o Berlusconi (commentano altri).

D’altronde “Valeriona” è così, talmente eccessiva e smisurata in tutto ciò che è e fa, ma al tempo stesso naif e genuina, che le si perdona tutto. (Speriamo lo faccia anche Gerry).