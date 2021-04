Valeria Marini bacia Onestini e si dichiara: “Sono innamorata”

editato in: da

Valeria Marini, il ritorno in TV all’Isola dei Famosi: una vita di successi e amori

L’amore è nell’aria. Ce lo ricorda Valeria Marini, che tra un bacio stellare e l’altro, trova anche il momento di dichiarare i suoi sentimenti a Gianmarco Onestini, suo compagno sulle spiagge dell’Isola dei Famosi spagnola.

La showgirl di origini sarde, sbarcata in Honduras per Supervivientes, ha già sfruttato il fascino del cielo stellato per aprirsi a un nuovo amore, che ha manifestato con un bacio al chiaro di luna, rubato tra una risata e l’altra.

Dopo aver nutrito i suoi compagni con una partita di uova avariate, Valeria Marini trova così un nuovo modo per far parlare di sé e si dichiara al collega naufrago e senza troppi giri di parole: “Sono innamorata di quest’isola ma sono anche innamorata di te, Gianmarco”.

Il suo interesse per Onestini non giunge come una novità. Valeria Marini aveva infatti già parlato di lui con una compagna, alla quale aveva rivelato di essere irrimediabilmente affascinata dalla sua forza e dal suo carattere: “Mi piace tantissimo Gianmarco. Ha un’energia incredibile ed è proprio bello. Mi piace tantissimo. Sono innamorata”.

Dopo questa confessione così personale, la showgirl era stata invitata a non arrendersi e provare a conquistare Onestini una volta per tutte. Senza farselo ripetere due volte, ha così colto i vantaggi dell’atmosfera notturna per dichiararsi al suo compagno, al quale ha anche concesso un bacio.

L’atteggiamento di Gianmarco, che in questi giorni si è anche mostrato in versione naturale, non aveva fatto pensare alla possibilità di un flirt con Valeria Marini. Solo un’amicizia o – chissà – qualcosa di più. Sarà solo il tempo a rivelarci quale sia l’origine del loro rapporto, favorito ora dalla bellezza del posto e dalla magia della luna.

I due naufraghi di Supervivientes si erano già incontrati e sempre sotto i riflettori. A raccontarlo è stato proprio Onestini: “Mio fratello stava facendo ‘Grande Fratello VIP’ e io partecipai come ospite. Mi ha salutato in modo super gentile. Mi piace molto”.

Parole d’amore e baci ma anche una dedica, per Onestini. Valeria Marini ha rincarato la dose interpretando un brano di Madonna, che ha rivolto al suo compagno d’avventura con l’intento di farlo cadere tra le sue braccia, definitivamente.

Per la bionda showgirl, non è il primo amore sbocciato su un’isola. Solo qualche anno fa, si era invaghita del giovane Ivan Gonzales – a Temptation Island – senza però arrivare a una conclusione così esplicita com’è accaduto nel caso di Onestini.