Valeria Golino, il rapporto con Scamarcio: “Ci evitiamo affettuosamente”

Valeria Golino è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e sentimentale, ma c’è una cosa che non ha mai nascosto: l’affetto per Riccardo Scamarcio. L’attrice ha parlato del rapporto con il suo ex compagno in una lunga intervista concessa al settimanale Grazia: un legame, che nonostante la fine del loro amore, non si è mai interrotto del tutto.

Del resto la loro storia è stata lunga e intensa: galeotto fu il set cinematografico del film Texas dove si incontrarono per la prima volta nel 2006. Per dieci anni i due sono stati legati da un grande amore, vissuto sempre il più possibile lontano dai riflettori. Poi la decisione improvvisa di lasciarsi a un passo dalle nozze. I motivi della rottura tra i due non sono mai stati svelati né dalla Golino né da Scamarcio, ma l’attrice non ha mai fatto mistero di aver sofferto per la fine del loro amore.

Al magazine F Valeria aveva dichiarato: “È stata una fortissima delusione sentimentale, la più grande della mia vita. D’altra parte più c’è amore e più si soffre. Tutti diamo il peggio di noi stessi in certe circostanze”. I due artisti però non hanno smesso di lavorare insieme – visto che hanno recitato entrambi sul set del film La scuola cattolica di Stefano Mordini – tanto che i loro rapporti oggi sono conditi da una bella dose di stima reciproca, come ha confessato la Golino a Grazia.

Nel film è bravissimo, un attore potente. Siamo molto legati, ma diciamo che ci evitiamo affettuosamente.

Anche Scamarcio del resto non ha mai fatto nascosto l’affetto incondizionato per la sua ex compagna. In un’intervista a Verissimo aveva confessato: “Valeria è una grandissima attrice e regista. Lavorare con lei è stato, come sempre, essere a casa”.

Nel frattempo entrambi hanno ritrovato il sorriso con altre persone al loro fianco: dopo l’amore con la manager inglese Angharad Wood, che lo ha reso padre per la prima volta della piccola Emily un anno fa, l’attore si sarebbe avvicinato alla collega Benedetta Porcaroli. La Golino invece oggi è legata a Fabio Palombi, come ha raccontato al settimanale: