Valentino Rossi, papà felice. Ma le nozze con Francesca Sofia sono lontane

42 anni lui, 27 lei, Valentino e Francesca non potrebbero essere più felici. La top model, che ha già condiviso sui social la foto del pancino, non potrebbe essere più bella e innamorata del motociclista. Il loro amore, nato in pista - dove lui correva e lei aveva il ruolo di ombrellina - è cresciuto in gran segreto. Rossi ha sempre cercato di proteggere la sua privacy e quella della compagna. Solo di recente, rompendo la sua proverbiale riservatezza, ha parlato per la prima volta della paternità e delle possibili nozze con Francesca Sofia.

“Ma io non sono mica tanto ossessionato dall’idea del matrimonio - ha spiegato al settimanale Oggi -. Diciamo che mi interessa di più avere uno o due bambini, poi magari…”. All'inizio di agosto il pilota aveva annunciato la volontà di ritirarsi dalle gare. Una scelta fatta per iniziare una nuova fase della sua vita, ancora più esaltante ed emozionante.

“Ho le stesse paure che hanno tutti: invecchiare, morire - ha confidato -. Non vengo da un altro pianeta: in questi anni ho sempre vissuto, mica mi sono barricato in casa. Ho sempre cercato di conservare una vita normale per quel che ho potuto, coltivando tante amicizie vere a tutti i livelli: a volte è andata bene, altre meno e non è che, all’improvviso, per me cambi tutto. Correre in moto è sempre stata la passione della mia vita, smettendo certo che ho dei timori - ha concluso -. Ma avrò finalmente anche più tempo libero per gli amici, per i miei genitori, per la fidanzata".

Nel frattempo la Novello - modella ed ex co-conduttrice del Festival di Sanremo - si gode le gioie della gravidanza. La coppia, in vacanza in barca, ne ha approfittato per pubblicare alcune foto in cui Francesca Sofia è stupenda. "Qualche giorno fa mentre guardavo il tramonto , mi sono vista riflessa e ogni volta scatto una foto della pancia incredula - ha confidato -. Mi fa ancora super strano il pensiero di aspettare una bimba, è una sensazione stupenda".