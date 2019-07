Vignali, le critiche sul peso e il durissimo sfogo su Instagram

editato in: da

Valentina Vignali è nota per il suo carattere schietto e sincero. Non ha dovuto pensare molto, quindi, prima di rispondere alle critiche che riceve, ormai, quotidianamente per via del suo aspetto fisico. Si è lasciata andare, così, a un duro sfogo su Instagram.

È cosa nota, infatti, che durante la partecipazione al Grande Fratello, la Vignali, un po’ per la ridotta possibilità di fare attività fisica e un po’ per la difficoltà a seguire un regime alimentare adeguato alle sue esigenze, abbia preso peso.

La cestista, d’altro canto, ha ammesso di essere ingrassata circa dodici kg durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia e non si è mai vergognata di mostrare le sue nuove forme. Al contrario, ha colto l’opportunità per trasmettere un messaggio positivo, invitando i suoi fan a seguire uno stile di vita sano e ad accettare il proprio aspetto.

Dopo aver terminato l’esperienza nel reality, Valentina ha iniziato a seguire una dieta e a praticare molta attività fisica. Questo non è bastato, però, a fermare commenti pieni di odio e cattiveria che compaiono sotto ogni post pubblicato dalla cestista.

La Vignali, di conseguenza, è esplosa e ha deciso di rispondere per le rime ai suoi haters, sottolineando di non aver mai modificato le sue foto e affermando di star tornando al suo peso iniziale. Uno sfogo molto duro, con cui la ragazza vuole mettere la parola fine a tutte le polemiche.

Gli insulti sull’aspetto fisico, però, non hanno colpito solo la cestista. Sempre più spesso, sul web, si assiste a vere e proprie esplosioni di cattiveria. Anche un’altra atleta, infatti, è dovuta intervenire, cancellando alcuni commenti sotto i suoi post, per tutelare gli utenti più giovani.

Si tratta di Carlotta Ferlito, campionessa di ginnastica artistica e influencer, che ha ammesso di aver ricevuto, in passato, diverse offese:

Non voglio fare polemica, le persone che mi seguono sono abbastanza intelligenti da evitare questi commenti. Non vi preoccupate per me, questi commenti sulla forma fisica non mi toccano. Però c’è gente che ci sta male e io so che sono seguita da molti adolescenti e vorrei essere un esempio per loro.

Entrambe le atlete, quindi, hanno dovuto difendere loro stesse e i propri follower dagli insulti sull’aspetto fisico. Le loro parole basteranno per porre fine a critiche e offese?