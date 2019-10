Chi è Valentina Varisco, conduttrice del Collegio Off con Niccolò Bettarini

editato in: da

Valentina Varisco è la conduttrice del Collegio Off in coppia con Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura. Il 21enne è pronto a iniziare una nuova carriera nel mondo dello spettacolo e lo farà partendo da un nuovo programma in onda sul web che rappresenta uno spin-off del Collegio.

Il reality, giunto ormai alla quarta edizione, quest’anno avrà come narratore non più Giancarlo Magalli, ma Simona Ventura. Lo show infatti sarà ambientato negli anni Ottanta. Il programma “ufficiale” partirà su Rai Due dal 22 ottobre, verrà però anticipato da un altro format digitale che inizierà il 16 ottobre. Si tratta del Collegio Off che verrà condotto da Valentina Varisco e Niccolò Bettarini.

La star di Instagram e il figlio di Simona Ventura, racconteranno le storia dei ragazzi che sono passati attraverso il Convitto Celana, intervistando i protagonisti della terza edizione, quella che ha decretato definitivamente il grande successo del Collegio. I presentatori scopriranno i retroscena su Il Collgio 1968 chiacchierando con Nicole Rossi, Giulia Mannucci, Alice De Bortoli, ma anche Esteban Frigerio e Yousseff Komeiha.

Ma chi è Valentina Varisco? Se Niccolò Bettarini è abbastanza conosciuto per essere il figlio della Ventura e, purtroppo, per la terribile aggressione subita qualche tempo fa di cui si è parlato molto, la giovane star dei social è ancora poco conosciuta dal grande pubblico. Lunghi capelli neri e grande fascino, Valentina è conosciuta su Instagram con il nome di Valeficent. Originaria di Bernareggio, in provincia di Monza, è una youtuber molto amata.

Al successo su Instagram e Youtube, ha affiancato anche il lavoro a Radio 105. Inoltre ha curato la social room per alcuni programmi importanti come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello. Il Collegio Off è il suo ultimo progetto, realizzato dalla multipiattaforma Rai Due, che andrà in onda sui profili Instagram ufficiali del canale e della trasmissione.