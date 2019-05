Valentina Sampaio, la modella trans ora sfila sulle passerelle di Milano

editato in: da

Chi è Valentina Sampaio, prima modella trans sulla copertina di Vogue

Si chiama Valentina Sampaio, ha 19 anni e qualche giorno fa era salita alla ribalta della cronaca perché è la prima modella trans a comparire sulla copertina di Vogue. Ora è pronta per sfilare sulle passerelle della Settimana della Moda a Milano.

Valentina, nata maschio e diventata femmina, non ama molto parlare di sé e della sua vita privata. Però si dice fiera di essere un’icona del movimento LGBT (sigla utilizzata come termine collettivo per riferirsi a persone Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender):

Sono fiera. È un momento importante perché la moda è uno strumento per facilitare le cose. In questo momento si parla di noi trans, sperando che un giorno saremo liberi e che si potranno fare tutte le cose come gli altri esseri umani.

Ribadisce poi che la bellezza si trova nell’anima delle persone, indipendentemente che siano uomini, donne o trans. Valentina ha cominciato la carriera in Brasile, dove è nata. È diventata ambasciatrice di L’Oreal e protagonista della Settimana della Moda a ottobre a San Paolo. Il consiglio che la modella dà alle persone transessuali è di