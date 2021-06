Valentina e Oronzo di Temptation Island aspettano il primo figlio

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Una delle storiche coppie di Temptation Island in dolce attesa: Valentina De Biasi e Oronzo Carinola hanno annunciato di aspettare il primo figlio. Tra i protagonisti dell’edizione 2018 del reality che mette alla prova coppie di fidanzati, ora hanno voluto condividere con i follower la bella notizia e le grandi emozioni che ne derivano.

Lo hanno fatto pubblicando il medesimo scatto sulle rispettive bacheche Instagram, un’immagine in cui sono ritratti sorridenti e felici mentre mostrano alla fotocamera l’ecografia. A corredo della foto Valentina De Biasi ha scritto pensieri carichi di emozione, quella ch scaturisce dall’attesa di una nuova vita: “Che rumore fa la felicità? – ha scritto – Oggi finalmente possiamo dare con certezza la vera risposta a questa domanda. Ascoltare il battito del suo cuore per la prima volta è stata un’emozione indescrivibile (non ho mai sentito niente di più bello). Sì, siamo tanto felici per quello che ci sta accadendo e ci sentiamo davvero tanto fortunati. Non vediamo l’ora di viverci pienamente questo nostro nuovo amore. Un amore e un legame che non avrà mai fine”.

Parole bellissime anche quelle pubblicate e condivise con i follower da Oronzo Carinola che ha scritto: “Le emozioni più belle sono quelle che non riesci a spiegare…”.

La coppia, per il momento, non ha fatto sapere altri dettagli circa la gravidanza, mentre sono arrivati tantissimi messaggi di congratulazioni da vip, fan e da ex concorrenti di Temptation Island. Nelle Storie Valentina De Biasi ha voluto ringraziare per i messaggi, l’affetto e per esserci sempre e poi ha spiegato: “Sta procedendo tutto per il meglio. Noi siamo super felici, siamo su un altro pianeta e come ho scritto sotto il post ci sentiamo veramente tanto tanto fortunati”.

Valentina e Oronzo avevano preso parte all’edizione del 2018 dello show e la loro coppia aveva catturato l’attenzione sin dalla prima puntata quanto sembrava fosse già calato il sipario sulla loro relazione, che (all’epoca) durava da dieci anni. Poi i due si erano riappacificati in un falò di confronto nel corso della seconda puntata. Da allora di tempo ne è passato e la coppia è andata avanti scrivendo nuovi capitoli della loro vita insieme. Bellissimi, come l’ultimo che li ha visti annunciare la gravidanza.

E intanto sono state svelate le prime coppie di Temptation Island 2021, la nuova edizione dello show: il 30 giugno si alzerà il sipario sul programma che vedrà 12 concorrenti mettere alla prova i propri sentimenti.