Valentina Dallari contro Giulia De Lellis dopo le dichiarazioni sulle donne curvy

Valentina Dallari critica Giulia De Lellis dopo alcune dichiarazioni sulle donne curvy. In questi giorni le Iene hanno riproposto un’intervista dell’influencer in cui ha rilasciato alcune risposte che hanno fatto molto discutere.

“Preferisco la donna magra – ha detto Giulia -. Io, però, non ho insultato le donne grasse. Se le donne si sentono bene avendo del grasso addosso, io le rispetto assolutamente!”. Queste parole non sono piaciute a Valentina Dallari che ha replicato nelle Stories di Instagram, criticando il comportamento dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Valentina è stata protagonista dello show di Maria De Filippi, in seguito ha combattuto contro l’anoressia. Dopo un lungo ricovero la Dallari è tornata alla sua vita e oggi è sempre più impegnata a lanciare messaggi importanti per i giovani che si trovano a lottare contro la bilancia.

“Le donne non si dividono in magre o grasse – ha chiarito Valentina -. Non esiste, non si può sentire, ed è veramente squallido pensare che ci siano ancora persone che catalogano altre donne in questo modo. “Avere il grasso addosso” è una frase dispregiativa – ha aggiunto l’influencer -, che ci proietta ancora una volta nei classici standard che stanno rovinando un’intera generazione di donne”.

“Non badate a chiunque parla per dare aria alla bocca – ha spiegato la Dallari rivolgendosi ai fan di Instagram -. Bisogna sentirsi bene con se stesse, e se si è curvy non significa essere robuste, o come dicono altri “grasse”. Certi discorsi non posso sentirli e mi feriscono nel profondo. Quella parola dovrebbe essere abolita. Ricordatevi sempre di piacere a voi stesse. Nessun’altra può dirvi come dovete essere”.

Giulia De Lellis non ha replicato alle parole della collega. La fashion blogger sta vivendo un’intensa storia d’amore con Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez. Dopo il successo su Instagram, l’influencer è diventata protagonista di una web serie creata da Maria De Filippi e ha pubblicato il suo primo libro intitolato Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza.