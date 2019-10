Chi è Valentina Bellè, protagonista di Volevo fare la rockstar

editato in: da

Valentina Bellè è la protagonista di Volevo Fare la Rockstar, la nuova fiction Rai che ha già conquistato tutti. Bellissima e talentuosa, l’attrice non è sconosciuta al grande pubblico grazie a numerose serie tv di successo, fra cui Sirene con Luca Argentero.

Classe 1992, la Bellè ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema sin da piccola, frequentando corsi e prendendo parte a diverse pellicole con piccoli ruoli. Avviata la carriera di modella, è comparsa nel 2010 nel video musicale di Arriverà, celebre canzone dei Modà. Due anni dopo ha deciso di trasferirsi a New York per frequentare il prestigioso Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Tornata in Italia ha frequentato il Centro sperimentale di cinematografia di Roma e, terminati gli studi, ha ottenuto il suo primo ruolo importante prendendo parte al film La vita oscena, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2014. Nello stesso anno ha recitato nella commedia La Buca e in Meraviglioso Boccaccio, debuttando anche sul piccolo schermo con Squadra Narcotici 2.

In seguito Valentina Bellè ha preso parte a Grand Hotel ed è stata notata da importanti produzioni internazionali, recitando in I Medici, Catch-22 e Genius. A regalarle il grande successo però è stata senza dubbio la fiction Sirene con Luca Argentero, arrivata dopo le sue intense interpretazioni in Amori che non sanno stare al mondo e Una questione privata. L’attrice ha raccontato di avere creato una bella amicizia con l’ex gieffino sul set, ricevendo il suo aiuto in alcune scene difficili.

Nonostante sia un volto noto, Valentina Bellè è particolarmente gelosa della sua privacy. La sua vita privata è un mistero, l’unica certezza è che da circa due anni è legata a Lodovico, musicista conosciuto a Londra. Su Instagram è molto attiva e ha migliaia di follower, ma soprattutto le idee molto chiare.

“Chi fa questo mestiere deve scegliere se ciò che dice è positivo o negativo – ha raccontato Valentina Bellè a Grazia -. Ad esempio ho deciso di non pubblicare mai più foto in cui fumo, perché il messaggio che mandi attraverso i social comporta una responsabilità. Se pubblichi solo selfie dove sei truccatissima e vestita dai migliori stilisti mandi un messaggio fasullo. E io sono stufa di tutto ciò che è fasullo”.