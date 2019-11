U&D, Ursula e Sossio annunciano le nozze

editato in: da

Ursula Bennardo e Sossio Aruta si sposano dopo l’incontro a Uomini e Donne e la nascita della piccola Bianca. Ad annunciare il lieto evento è stato l’ex cavaliere del Trono Over. Le nozze si terranno nel 2020, ma la data non è ancora stata svelata.

“Sono certo che il 2020 sarà l’anno giusto per il matrimonio. Io e Ursula lo stiamo pianificando – ha raccontato Sossio al settimanale Nuovo -. La data non c’è ancora, ma è nei nostri programmi futuri convolare a nozze”. Lo scorso 11 ottobre la coppia ha accolto in famiglia Bianca, la piccola nata dall’amore fra Ursula e Sossio. I due non potrebbero essere più felici e sarebbero già pronti a fare un altro passo importante, giurandosi amore eterno.

Nel frattempo Sossio ha annunciato di aver regalato alla compagna una fede, che indossa anche lui, con inciso il nome “Bianca”. L’anello, ricevuto dopo il parto, è il simbolo del loro sentimento e indica un impegno per il futuro. “Le indossiamo già – ha detto -, è un rituale della mia Napoli. È un regalo per la fatica della donna che mi ha reso papà”.

La coppia, molto amata su Instagram, si è conosciuta negli studi di Uomini e Donne. L’amore nato nel programma di Maria De Filippi è cresciuto con il tempo, superando molti ostacoli. Terminata l’esperienza di Temptation Island, Ursula e Sossio si erano separati, ma dopo un periodo di lontananza il calciatore 48enne aveva capito di essere ancora innamorato della sua ex.

Sossio aveva svelato i suoi sentimenti durante una puntata del Trono Over e aveva chiesto a Ursula di sposarlo. Poi la nascita di Bianca e l’annuncio che tutti aspettavano. Le nozze, a quanto pare, verranno celebrate molto presto. Nel frattempo la coppia si gode la nuova arrivata. Per Ursula si tratta del quarto figlio, l’ex dama di Uomini e Donne infatti ha già tre figli maschi nati dal precedente matrimonio. Sossio invece è già papà di Diego e Daniel, avuto da Rossella, la sua ex moglie.