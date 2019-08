U&D, Ursula Bennardo incinta si sfoga: “Sono fragile”

editato in: da

U&D, Ursula e Sossio presto genitori: la gravidanza su Instagram

Ursula Bennardo, protagonista di Uomini e Donne, si sfoga su Instagram raccontando i momenti difficili della sua gravidanza.

La dama del Trono Over aspetta un figlio da Sossio Aruta, conosciuto proprio durante la trasmissione. Per lei non si tratta della prima esperienza da mamma, visto che ha già tre figli maschi, nonostante ciò la nuova gravidanza ha portato nella sua vita grandi cambiamenti non sempre semplici da affrontare.

La storia fra Sossio e Ursula è iniziata sotto i riflettori. Il primo incontro a Uomini e Donne, poi una storia d’amore che li aveva portati ad abbandonare lo show e la scelta di partecipare a Temptation Island. Sull’isola delle tentazioni i due erano stati messi a dura prova arrivando a lasciarsi, salvo poi accorgersi di essere ancora innamorati.

Sossio aveva riconquistato la sua Ursula grazie ad una dichiarazione d’amore negli studi di Uomini e Donne chiedendole di sposarlo e di regalargli un figlio. Oggi la dama è in attesa della piccola Bianca che nascerà a breve e non vede l’ora di stringere la piccola fra le sue braccia.

In questi mesi, nonostante la gioia, le difficoltà non sono mancate. Prima le voci di una crisi con Sossio, subito smentite, poi gli attacchi di alcuni haters. Ursula su Instagram ha svelato di sentirsi stanca e molto fragile, soprattutto perché sta affrontando un momento particolarmente delicato nella vita di ogni donna.

“Sono forte, ma sono anche fragile – ha scritto la dama -. Tre mesi fa il mio pancino era ancora piccolo. Ora cresce ogni giorno e tra poco ti avrò tra le mie braccia. Sono mesi che sono fragile e sensibile – ha confessato -, la gravidanza è un momento delicato per noi donne ma ti prometto stellina che tra un po’ tornerò la leonessa che sono sempre stata e tu ed i tuoi fratelli avrete la mamma più forte che mai. Ora coccolatemi ancora un po’”.