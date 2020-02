Uomini e Donne: Trono Classico a rischio? Segnalazioni e caos in studio

editato in: da

Un tempo era senza dubbio il format di punta del pomeriggio di Canale 5, ma le ultime stagioni hanno segnato un lieve e inarrestabile cedimento negli ascolti. Stiamo parlando del Trono Classico di Uomini e Donne, il dating show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi.

Sono anni che il pubblico segue con entusiasmo le avventure sentimentali dei giovani tronisti che passano per lo studio di Uomini e Donne alla ricerca dell’anima gemella. Grazie alla visibilità ottenuta con il programma di Maria De Filippi, sono molti i ragazzi che hanno raggiunto la notorietà – e qualcuno è sbarcato anche nel mondo dello spettacolo, come ad esempio Francesco Arca, Giulia De Lellis, Serena Enardu e Francesco Monte. Lo show ha sempre avuto un grande successo, anche a seguito della separazione tra Trono Classico e Trono Over.

Inizialmente, la suddivisione settimanale delle varie puntate dedicate ai due format non era fissa, ma con il passare del tempo eravamo abituati ad avere due appuntamenti con il Trono Classico e tre con il Trono Over. Una formula che ha funzionato bene fino a poche settimane fa, poi tutto è cambiato. In questi giorni, stiamo infatti assistendo ad una vera e propria maratona dedicata alle dame e ai cavalieri di Canale 5, mentre sono rimaste decisamente in secondo piano le vicende dei giovani tronisti. Tanto che non abbiamo ancora avuto modo di vedere l’arrivo sul trono di Giovanna Abate, registrato ormai quasi un mese fa.

Cosa sta succedendo? In molti si chiedono come mai da qualche settimana Maria De Filippi ci conceda una sola puntata dedicata al Trono Classico, rimanendo inevitabilmente indietro rispetto alle registrazioni. Secondo alcune indiscrezioni, il format sarebbe addirittura a rischio sospensione. Come riporta la pagina fan di Instagram Uominiedonneclassicoeover, il Trono Classico sarebbe stato momentaneamente sospeso e le registrazioni (che nel frattempo vengono portate avanti) verranno probabilmente mandate in onda tutte insieme.

In effetti, di recente si era potuta notare una flessione negli ascolti decisamente a favore del Trono Over. È possibile dunque che Maria De Filippi abbia deciso di diradare momentaneamente gli appuntamenti con i giovani per creare un po’ di suspense e ridare linfa vitale alla trasmissione. Ad oggi, ovviamente, non ci sono informazioni ufficiali in merito alla questione. Non possiamo far altro che aspettare e scoprire quali saranno le prossime puntate ad andare in onda.

Sappiamo però che proprio questo pomeriggio è stato registrato un nuovo appuntamento che ha suscitato grande scalpore. Dietro segnalazione ricevuta da Gianni Sperti, la tronista Sara Shaimi ha scoperto uno dei suoi corteggiatori, Gaetano, in albergo con un’altra ragazza. Inutili i tentativi del giovane di giustificarsi parlando di motivi di lavoro: Sara non ha voluto sentire ragioni. Stando alle anticipazioni riportate da NewsUeD, in studio sarebbe scoppiato il caos. La tronista avrebbe avuto una lite durissima con Gaetano, al termine della quale avrebbe deciso di eliminarlo.