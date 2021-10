U&D, torna il sereno tra Sossio e Ursula: “Uniti, speriamo per sempre”

Sembra che sia tornato il sereno tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo: la coppia, uscita da Uomini e Donne, ha recentemente attraversato un momento di crisi, tanto da annullare il matrimonio che avevano già cominciato a organizzare.

L’annuncio della rottura era stato dato poco tempo fa su Instagram dall’ex calciatore. I due avrebbero dovuto convolare a nozze quest’anno: il loro legame aveva resistito sia al percorso all’interno di Temptation Island, sia alla permanenza di Sossio all’interno della Casa del GF Vip, dalla quale Aruta aveva chiesto a Ursula di sposarlo. Nel frattempo la loro famiglia si è allargata: nel 2019 è nata Bianca, la loro prima figlia.

Sossio e Ursula, torna il sereno

È stato proprio in occasione del secondo compleanno della loro piccola Bianca che la coppia nata negli studi del famoso dating show di Maria De Filippi ha annunciato il loro ritorno insieme. Sia Sossio che Ursula hanno condiviso un post con alcuni scatti della festa in onore della loro primogenita, e tra questi uno ha attirato l’attenzione dei follower.

In una delle foto infatti i due appaiono felici e innamorati, mentre si scambiano un bacio. A fare da cornice un palloncino a forma di cuore, a confermare la passione sbocciata (di nuovo) tra la coppia. L’istantanea è stata condivisa anche dalla Bennardo nelle storie del suo profilo Instagram, e con un pizzico di ironia ha accompagnato lo scatto alle parole “Uniti, speriamo per sempre”.

Sossio e Ursula, la crisi superata

La crisi tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo sembra ormai un lontano ricordo. Solo qualche settimana fa l’ex calciatore aveva annunciato la fine di quella storia d’amore che aveva fatto sognare i telespettatori, scrivendo un lungo post su Instagram:

“Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d’amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne – aveva spiegato – mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia e che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca, ma purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali”.

Adesso però le cose sembrano tornate al loro posto: come sempre, dopo il temporale, torna il sereno.