Uomini e Donne torna in tv: dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta

Uomini e Donne dopo la pausa natalizia torna con qualche giorno di anticipo: la messa in onda delle nuove puntate era prevista per l’11 gennaio, ma il Trono Classico e il Trono Over sono pronti a tornare con le loro emozioni e i loro colpi di scena il 7 gennaio alle 14.45 su Canale 5.

Uomini e Donne, dove eravamo rimasti

Nell’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne prima della pausa natalizia, Gemma Galgani e il suo spasimante Maurizio avevano raccontato della loro notte di passione. Il cavaliere, inoltre, aveva espresso la sua intenzione di continuare il percorso esclusivamente con Gemma.

Se la Galgani sembra essere finalmente felice con Maurizio, lo stesso non si può dire per Davide Donadei e Sophie Codegoni ancora in preda ai loro drammi sentimentali e alle loro emozioni. Nelle ultime puntate il tronista pugliese aveva mostrato ancora grandi dubbi sulla sua futura scelta tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonore, mentre Sophie si era ritrovata impreparata di fronte all’ipotetico ‘no’ del suo corteggiatore Matteo Ranieri, a cui aveva anche fatto conoscere la mamma.

Gemma Galgani e il cavaliere Maurizio

Dopo tante storie e duri colpi al cuore, per la dama del Trono Over sembra essere tornato il sereno. Gemma Galgani infatti ha ritrovato il sorriso con Maurizio Guerci, entrato nel cast del dating show di Maria De Filippi a novembre.

Sin dalle prime puntate, Gemma ha manifestato il suo interesse per l’uomo, che superate le prime reticenze, ha accettato di iniziare una frequentazione con la dama. A inizio dicembre i due si erano scambiati il primo bacio.

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Maurizio aveva raccontato: “Gemma la conoscevo bene per aver seguito il suo percorso nel programma. La ritengo una donna vera ed il suo interesse mi ha lusingato. Gemma mi ha preso molto di testa, ci troviamo molto bene quando stiamo insieme”.

Per un periodo Maurizio ha frequentato anche la dama Valentina Dartavilla Lupi, ma dopo il primo bacio con la Galgani aveva deciso di interrompere ogni rapporto, per continuare la frequentazione esclusiva con la dama storica del programma.

Davide Donadei tra Chiara e Beatrice

Davide Donadei è uno dei protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne: il tronista pugliese durante il suo percorso ha scelto di continuare a frequentare Beatrice Buonocore, con cui ha costruito un rapporto molto speciale, e Chiara Rabbi, alla quale non mai voluto rinunciare.

E così Donadei è ancora in preda ai dubbi e non ha ancora scelto tra le due: è chiaro che per entrambe le ragazze provi un forte interesse, ma ad oggi non è ancora in grado di svelare il nome di chi ha conquistato il suo cuore e con cui intende costruire una storia d’amore lontano della telecamere del dating show.

Nel corso delle ultime puntate trasmesse su Canale 5 Davide sembrava pronto a effettuare la sua scelta al punto da aver svelato alle sue corteggiatrici di essere quasi arrivato ad una decisione. Durante le vacanze natalizie, però, sembra che questa decisione non sia ancora arrivata: sia Chiara che Beatrice non hanno nascosto l’amarezza per i continui tentennamenti del tronista pugliese.

Sophie Codegoni vicina alla scelta

Anche Sophie Codegoni continua il suo percorso verso la scelta. La giovanissima tronista che ha incantato i social ha ristretto la scelta tra tre corteggiatori: Antonio, Giorgio e Matteo.

Eppure la Codegoni non ha mai nascosto di provare un interesse maggiore per Matteo, che ha sempre considerato il corteggiatore più vero tra i ragazzi presenti.

Ma mentre Antonio ha dichiarato di essersi innamorato di Sophie, durante le ultime puntate a lasciare tutti senza fiato è stato proprio Matteo. Il 27enne, sempre elogiato per i modi e la sincerità con cui si è rapportato a Sophie, ha ammesso che davanti a un’eventuale scelta della giovane tronista lui risponderebbe di no.

Gianni Sperti – che non ha mai negato di tifare per lui – si è scatenato con delle critiche nei suoi confronti, e la stessa Sophie, scioccata, lo ha accusato di prenderla in giro.

Secondo alcune anticipazioni riportate dal Vicolo delle News, Sophie lancerà delle accuse a Matteo, dicendo di aver saputo che la sua ex si è rifatta avanti con lui.

Uomini e Donne, cosa accadrà nelle prossime puntate

Secondo le anticipazioni della puntata che andrà in onda giovedì 7 gennaio, Sophie affronterà due esterne, una con Giorgio e una con Antonio. Stando a quanto riportato dal Vicolo delle News, la tronista però avrebbe deciso di eliminare Antonio Borza, portandola ancora più vicina alla sua scelta: la tronista adesso dovrà infatti decidere tra i due corteggiatori rimasti, Giorgio e Matteo.

In studio poi Matteo spiegherà il motivo del rifiuto e preparerà una sorpresa per Sophie. Anche Davide avrà la possibilità di fare due esterne, ma sceglierà di uscire solo con Chiara, generando la gelosia di Beatrice.

Ma la grande protagonista della puntata sarà Gemma Galgani. Secondo le anticipazioni della puntata pare che la dama e Maurizio pare abbiamo passato le vacanze separatamente e che le cose tra i due siano inevitabilmente precipitate.

Secondo quanto dichiarato dalla Galgani, le cose sarebbero cominciate ad incrinarsi durante le festività natalizie. In particolare il giorno di Santo Stefano, durante una chiamata, Maurizio avrebbe le riattaccato il telefono in faccia perché suonavano alla porta.

Solo in un secondo momento Gemma avrebbe appreso direttamente da Maurizio che alla porta era una sua amica che era passata a trovarlo, perché in preda a un forte momento di sconforto. Nessuno in studio, però, riesce a giustificarlo per il fatto di aver chiuso interrotto bruscamente la chiamata con Gemma.

Ma i problemi a quanto pare non sono finiti qui: sempre stando alle indiscrezioni, Gemma Galgani avrebbe affermato che Maurizio si sarebbe rifiutato di passare insieme a lei il Capodanno. E che proprio la sera prima lui avrebbe espresso l’intenzione di chiudere la storia. A quel punto Gemma si sarebbe offerta di raggiungerlo in macchina, ma lui avrebbe bloccato la dama. Alla fine della discussione in studio, Maurizio a quanto pare avrebbe deciso di chiudere definitivamente la storia con Gemma, con lo studio in rivolta contro di lui.