U&D, Karina Cascella al posto di Tina Cipollari: lei rompe il silenzio

Può esistere una stagione di Uomini & Donne senza Tina Cipollari? A chiederselo non deve essere stato solo il pubblico ma anche la produzione del programma, che a un certo punto pare essersi interrogata su chi poteva sostituirla in caso di necessità. E quella persona, almeno sulla carta, doveva essere Karina Cascella.

Stando alle voci che sono circolate negli scorsi giorni e che dagli studi di Mediaset erano arrivate al grande pubblico, Tina Cipollari sarebbe presto dovuta andare via. Non per ragioni tristi, anzi, tutto il contrario: l’istrionica opinionista sta vivendo un momento brillante e pareva volerselo godere ancora di più.

Stando a fonti vicinissime alla Cipollari, che hanno interloquito con il settimanale Nuovo, il suo compagno, Vincenzo Ferrara, vorrebbe portarla all’altare. Così si può leggere sul magazine:

Vincenzo ha trovato le parole giuste per fare breccia nel cuore della storica protagonista di Uomini e Donne. E per convincerla a dire sì.

Lo stesso Ferrara, inoltre, smentendo le voci di una presunta crisi, aveva detto al settimanale DiPiù:

Tina e io siamo sempre innamorati. Stiamo bene insieme. L’unico problema è la distanza: durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana.

Fare due più due è semplice: con i preparativi delle nozze in corso probabilmente la Cipollari non avrebbe avuto più potuto permettersi la distanza e non avrebbe avuto più tempo per dedicarsi a Uomini & Donne. Dunque per riempire il vuoto accanto a Gianni Sperti si era pensato alla Cascella.

I rumors erano diventati davvero insistenti e i follower della Cascella hanno per questo deciso di chiederle di esprimersi. Così, lei ha rotto il silenzio, dichiarando nelle sue Instagram Stories:

Prendere il posto della Cipollari? È assolutamente falso. Tina è insostituibile.

Con queste parole l’ex compagna di Salvatore Angelucci ha messo fine alle voci che l’avrebbero vista contrapposta a Gemma Galgani. Eppure, nonostante questo, i fan più accaniti del Trono Over non sono del tutto rassicurati: finché non sarà la Cipollari stessa a dire che non andrà da nessuna parte, le voci su un suo presunto addio continueranno a inseguirsi.

Intanto, Tina si sta godendo il suo momento sentimentalmente magico, lontana dal clamore e finalmente più serena dopo la distensione dei rapporti con l’ex, Kikò Nalli.