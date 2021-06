Uomini & Donne, Tina Cipollari e i saluti sospetti: è mistero sul ritorno

editato in: da

Tina Cipollari potrebbe dire addio a Uomini e Donne l’anno prossimo? L’indiscrezione è stata lanciata da Nuovo Tv e sembra proprio che l’opinionista storica di Maria De Filippi potrebbe decidere di guardare al futuro in maniera diversa. Nel corso della stagione, lo show dating per eccellenza di Mediaset aveva già dovuto fare i conti con l’assenza di Tina.

Il magazine di Riccardo Signoretti ha ormai seminato il dubbio e il mistero: “Tina cambia vita: per amore di Vincenzo Ferrara, è pronta a lasciare Uomini e Donne e trasferirsi a Firenze“. E proprio Firenze non sarebbe una meta a caso: Vincenzo è un ristoratore fiorentino e in città gestisce un noto locale. La vamp è stata un punto di forza dello show, con i suoi abiti eccentrici, i look indimenticabili e la verve. L’indistruttibile Tina, senza peli sulla lingua, sempre pronta a dare battaglia.

Da poco, Uomini e Donne è giunto alla conclusione della stagione: i tronisti Samantha Curcio, Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny hanno scelto i rispettivi partner. Per il momento, è tempo d’estate e gli amori vanno in vacanza: Blasting News aveva affermato che, tuttavia, la nuova edizione dello show è riconfermata (ovviamente). E così gli opinionisti, Tina e Gianni.

Ma sarà davvero così, oppure c’è molto di più? In effetti, Tina ha già dovuto affrontare un trasloco nel corso dell’anno: è il motivo per cui ha saltato numerose puntate del programma, scatenando i dubbi e le domande dei fan. Sarebbe dunque pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua vita, e stavolta verso Firenze, come affermato su Nuovo Tv?

Gli strani saluti di Tina Cipollari durante l’ultima puntata hanno posto l’accento ancor di più sulla questione: oltre ad avere ringraziato Maria De Filippi per l’occasione di essere presente a U&D, ci ha tenuto a elogiare e salutare lo staff e la redazione. Quasi un tono di addio, una sorta di congedo da quello che è stato un pilastro della sua vita per tanto tempo.

Di certo, se Tina dovesse abbandonare davvero Uomini e Donne, il dating show sarebbe costretto a fare i conti con una pesante assenza. Insieme a Gianni Sperti, è un po’ il simbolo del programma: nel corso degli anni, sono state praticamente iconiche le sue lotte contro la dama Gemma Galgani. Maria si ritroverebbe dunque senza una delle sue punte di diamante. La sua ironia pungente e i commenti taglienti farebbero perdere di sicuro quello smalto che, alla fine, volente o nolente, ha sempre contraddistinto U&D.